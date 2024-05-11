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Нідерланди дискваліфікували з Євробачення-2024 — подробиці

11 травня 2024 13:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Joost Klein з Нідерландів дискваліфікували з Євробачення 2024 — подробиці
Представник Нідерландів Joost Klein на Євробаченні-2024. Фото: пресслужба конкурсу
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Шведська поліція розслідувала скаргу учасниці знімальної групи Євробачення-2024 після інциденту з представником Нідерландів Joost Klein. Організатори конкурсу прийняли рішення дискваліфікувати учасника, поки триває судовий процес.

Про це йдеться у заяві EBU.

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Представника Нідерландів Joost Klein дискваліфікували 

Представника Нідерландів Йоста Кляйна допитала поліція і передала справу на розгляд до прокуратури. Скаргу подала працівниця телебачення, яка стверджує, що Кляйн їй погрожував.

Інцидент трапився нібито у четвер, а заяву потерпіла подала вчора.

Європейський суспільний мовник (EBU) розслідував справу та прийняв рішення дискваліфікувати голландця напередодні гранд-фіналу.

"Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі", — йдеться у повідомленні.

Своє суворе рішення Європейський суспільний мовник обґрунтував тим, що дії представника Нідерландів Joost Klein порушують правила міжнародного пісенного конкурсу.

"Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу Конкурсу. У світлі цього поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу", — наголосили організатори.

Таким чином, у фіналі 68-го пісенного конкурсу "Євробачення" виступлять 25 країн-учасниць.

Нагадаємо, ми розповідали, під яким номером виступить Україна на фіналі Євробачення-2024. Також ділилися, де дивитися гранд-фінал та як віддати голос за свого фаворита.

Євробачення
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Нідерланди
Європа
Дискваліфікація
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Євробачення-2024

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