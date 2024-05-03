Ивлеева тайно посетила ДНР.

Российский блогер Анастасия Ивлеева. Фото: скриншот YouTube

Российский блогер и организатор скандальной "голой" вечеринки Настя Ивлеева призналась, что на свой день рождения в марте тайно ездила на Донбасс. Она побывала в разрушенном оккупантами Мариуполе и на линии соприкосновения.

Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Лука Ебков".

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Ивлеева тайно ездила на оккупированные украинские территории

Блогер в отличие от своих коллег (Лолиты и Филиппа Киркорова), которые громко анонсировали свои поездки на оккупированные россиянами территории Украины, только сейчас призналась, что тайно ездила в марте 2024 года на территорию так званой "ДНР".

Ивлеева заявила, что посетила оккупированные территории для того, чтобы "познакомиться с проживающими в них регионами и людьми". Она объяснила, что в то время не хотела привлекать внимание публики.

Российский блогер Анастасия Ивлеева и певец Филипп Киркоров на "голой вечеринке". Фото: росСМИ

Российский блогер посетила полностью разрушенный оккупантами Мариуполь. Она заявила о том, что ее поразило, как в городе "отстраивается новая жизнь".

Ивлеева рассказала, что целых 15 минут пробыла на линии столкновения и "слушала войну". Она показала ведущему ее фото, сделанное на фоне стелы при въезде в Донецк.

Российский блогер Анастасия Ивлеева. Фото: скриншот YouTube

Блогер кардинально изменила свою позицию после того, как ее лишили заработка в России из-за "голой" вечеринки.

Она отказалась от своих антивоенных постов и поддержала кровавую политику Кремля. Ивлеева заявила, что просто на то время "не разбиралась в истории".

"Комментировать сами публикации, которые были два года назад, это уже неактуально, потому что там не было ни одного разбора, ни понимания, ни знания каких-либо исторических данных, чтобы по крайней мере провести какой-то анализ и сделать правильный выбор", — отметила блогер.

Российский блогер Анастасия Ивлеева и предатель рэпер Джиган. Фото: скриншот YouTube

Она также публично заявила о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный, который умер в СИЗО РФ, ей "не близок" и что она "с симпатией и уважением" относится к Путину.

Напомним, российский рэпер, надев на вечеринку Насти Ивлееевой только носок на половой орган, мобилизовался. А экстелеведущую "Орла и Решки" судят в России через проукраинские посты.