Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Російський репер, який прийшов на "голу вечірку" в одній шкарпетці, піде служити в армію arrow

Російський репер, який прийшов на "голу вечірку" в одній шкарпетці, піде служити в армію

29 січня 2024 15:42
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Російський репер, який прийшов на «голу вечірку» в одній шкарпетці, піде служити в армію
Репер VACIO і Настя Івлєєва. Фото: росЗМІ
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Російський репер VACIO, заарештований за те, що прийшов на голу вечірку в одному носку на статевому органі, піде служити в армію.

Про це повідомляють російські ЗМІ

Читайте також:

Наслідки "голої вечірки"

Російському реперу VACÍO, який прийшов на "голу вечірку" Насті Івлєєвої у одній шкарпетці на геніталіях, не допомогло ні публічне вибачення, ні те, що він відсидів 25 діб. 

 

Репер VACÍO на "голій вечірці". Фото: росЗМІ

Його адвокат повідомив, що чоловік уже пройшов медкомісію у військкоматі і його визнали придатним. Він піде до армії під час весняного призову.

Раніше музиканта не брали до армії через псоріаз.

VACÍO хотів би піти у ВДВ. Йому також запропонували служити в оркестрових військах.

"За кордон не втече, не злякається. Почесний обов'язок кожного громадянина Російської Федерації  службу пройде! Буде служити там, куди батьківщина пошле. Куди покличуть, туди і піде, там не обирають", — зазначив адвокат репера.

Раніше VACÍO вручили повістку у військкомат, проте він був впевнений, що служити не доведеться через проблеми зі здоров'ям.

 

Репер VACÍO у суді. Фото: росЗМІ

До цього він також пробув 25 днів під арештом і виправдовувався у соцмережах, зазначавши, що він не представник ЛГБТ і просто хотів пожартувати. 

 

Скриншот з телеграм-канала репера VACÍO

Нагадаємо, зрадниця Anna Asti виїхала з Росії після скандалу навколо "голої вечірки". 

Ми також писали, що Діма Білан приїхав на Донбас після "голої вечірки". 

скандал
Настя Івлєєва
мобилизація в рф
Росія
російські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі