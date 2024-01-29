Російський репер, який прийшов на «голу вечірку» в одній шкарпетці, піде служити в армію

Репер VACIO і Настя Івлєєва. Фото: росЗМІ

Російський репер VACIO, заарештований за те, що прийшов на голу вечірку в одному носку на статевому органі, піде служити в армію.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Російському реперу VACÍO, який прийшов на "голу вечірку" Насті Івлєєвої у одній шкарпетці на геніталіях, не допомогло ні публічне вибачення, ні те, що він відсидів 25 діб.

Репер VACÍO на "голій вечірці". Фото: росЗМІ

Його адвокат повідомив, що чоловік уже пройшов медкомісію у військкоматі і його визнали придатним. Він піде до армії під час весняного призову.

Раніше музиканта не брали до армії через псоріаз.

VACÍO хотів би піти у ВДВ. Йому також запропонували служити в оркестрових військах.

"За кордон не втече, не злякається. Почесний обов'язок кожного громадянина Російської Федерації — службу пройде! Буде служити там, куди батьківщина пошле. Куди покличуть, туди і піде, там не обирають", — зазначив адвокат репера.

Раніше VACÍO вручили повістку у військкомат, проте він був впевнений, що служити не доведеться через проблеми зі здоров'ям.

Репер VACÍO у суді. Фото: росЗМІ

До цього він також пробув 25 днів під арештом і виправдовувався у соцмережах, зазначавши, що він не представник ЛГБТ і просто хотів пожартувати.

Скриншот з телеграм-канала репера VACÍO

Нагадаємо, зрадниця Anna Asti виїхала з Росії після скандалу навколо "голої вечірки".

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