Настю Івлєєву судять в Росії через проукраїнські дописи та скандальну вечірку

Ексведучу "Орел і Решка" судять в Росії через проукраїнські дописи та скандальну вечірку
На російську телеведучу Анастасію Івлєєву склали протокол про "дискредитацію" армії РФ. Зірку викликали до суду. Ймовірно йдеться про організацію її скандальної вечірки в Москві.
Про це пишуть росЗМІ.
Вибачення не допомогли і Івлєєву викликали до суду
Протокол на Анастасію Івлєєву про "дискредитацію" армії РФ надійшов 16 квітня до Тверського суду Москви. Що стало причиною — конкретно невідомо.
Ймовірно це стосується її дописів в Instagram, в яких вона закликала до миру і перемовин між Росією та Україною. Тоді вона висловлювала свою "пацифістську" позицію.
"Ми стали свідками справжньої катастрофи. В Україні гинуть люди, руйнуються міста, гинуть наші солдати, багато з яких зовсім юні, триває інформаційна війна, в якій ми, прості люди, не можемо знайти правди, відбувається громадянська інформаційна війна, в якій ми, прості люди, проклинаємо, погрожуємо і ненавидимо одне одного", — написала вона тоді.
Також очевидною причиною може бути організації її скандальної вечірки. Вона провела захід з дрес-кодом almost naked ("майже голий") і запросила туди чимало зірок. Втім, росіянам такі "ігри" не сподобались, так само як і Кремлівській владі.
Всі селебріті зазнали утисків після вечірки. Їхні концерти почали скасовувати, примушували вибачатись, їхати на окуповані території і давати виступи. Навіть приходити на виборчі дільниці і агітувати своїх підписників віддати свій голос за "правильного" кандидата.
Нагадаємо, російський репер, який вдягнув на вечірку Насті Івлеєєвої лише шкарпетку на статевий орган, мобілізувався. Також екстелеведуча "Орла і Решки" вже заплатила 100 тисяч рублів штрафу за свою помилку.
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