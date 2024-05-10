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Орландо Блум зізнався, роль у якому фільмі йому далася найважче

10 травня 2024 18:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Орландо Блум розповів про роль, яку б хотів стерти зі своєї пам'яті
Британський актор Орландо Блум. Фото: instagram.com/orlandobloom/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий британський актор Орландо Блум зізнався, що не хотів зніматися у фільмі "Троя" із Бредом Піттом. Артист дуже любить свою роботу, однак цю роль хотів би забути.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Орландо Блум про роль у "Трої"

У "Трої" актор зіграв роль Паріса, молодшого брата Гектора Еріка Бана, командувача троянського війська. Він є героєм, однак має багато слабкостей. Протягом усього фільму Паріс наївний та імпульсивний. Блуму було дуже важко грати його роль, адже персонаж суперечить його внутрішнім переконанням.

"Так багато людей люблять цей фільм, але для мене грати цього персонажа було як...Чи можу я говорити все це? Я не хотів зніматися в цьому фільмі. Я не хотів грати цього персонажа, адже він зовсім не відповідав моїм переконанням", — зізнався актор.

Як пояснює Блум, у стрічці є принизлива сцена, в якій Паріс тікає від смертельного двобою та падає до ніг свого старшого брата Гектора. Паріс також по суті відповідальний за Троянську війну, оскільки викрав Єлену. Актор хотів би забути цю роль у своїй біографії.

"В одному з епізодів Періс повзе по підлозі після того, як його хтось побив, і тримається за ногу свого брата. Я подумав: "Я не зможу цього зробити". Один з моїх  агентів сказав: "Але в тебе вийде це зіграти!". І я повністю повірив у цю фразу агента. Думаю, саме тому я хочу викреслити цю роль з пам'яті", — поділився Блум.

Орландо Блум у "Троя"
Орландо Блум у стрічці "Троя". Фото: стоп-кадр з фільму
Орландо Блум у "Троя"
Орландо Блум стрічці у "Троя". Фото: стоп-кадр з фільму

Актор підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UNICEF (@unicef)

Блум відвідав зруйнований окупантами Ірпінь та спілкувався із дітьми, які постраждали від війни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що помер зірка "Володаря перснів" та "Титаніку", актор Бернард Гілл. А також стало відомо, коли вийде новий фільм франшизи "Володар перснів", в якому зіграє Орландо Блум.

Бред Пітт
Орландо Блум
Україна
Голлівуд
актори
закордонні зірки
Володар перснів
роль

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