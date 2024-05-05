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Помер зірка "Титаніку" та "Володар Перснів" Бернард Гілл

5 травня 2024 19:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Помер Бернард Гілл — деталі
Англійський актор Бернард Гілл. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий британській актор Бернард Гілл помер у віці 79 років. Він запам'ятався ролями капітана Едварда Джона Сміта у фільмі "Титанік" (1997) та короля Теодена в кінотрилогії "Володар Перснів".

Про це пише The Guardian.

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Помер Бернард Гілл

Актор став відомим завдяки ролі Йосера Г'юза в серіалі BBC "Boys from the Blackstuff" ("Хлопці з чорної діри"). Саме завдяки їй Гілл отримав роль капітана "Титаніка" у фільмі Джеймса Кемерона 1997 року та Теодена, короля Рохану, у кінотрилогії Пітера Джексона "Володар перснів".

Помер актор із "Володаря перснів"
Бернард Гілл у "Володарі перснів". Фото скриншот YouTube

Актор встиг знятися у новому серіалі. Він зіграв роль разом з Мартіном Фріманом у другому сезоні "Відповідача", першу серію якого можна буде побачити в неділю ввечері на BBC.

Померла зірка "Титаніку"
Англійський актор Бернард Гілл. Фото:  Reuters

Деталі смерті Бернарда Гілл поки що невідомі.

Нагадаємо, у США застрелили відомого репера та друга Джастіна Бібера. Також зупинилось серце відомого українського актора Петра Нікітіна.

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