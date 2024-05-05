Помер Бернард Гілл — деталі

Англійський актор Бернард Гілл. Фото: Reuters

Відомий британській актор Бернард Гілл помер у віці 79 років. Він запам'ятався ролями капітана Едварда Джона Сміта у фільмі "Титанік" (1997) та короля Теодена в кінотрилогії "Володар Перснів".

Про це пише The Guardian.

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Актор став відомим завдяки ролі Йосера Г'юза в серіалі BBC "Boys from the Blackstuff" ("Хлопці з чорної діри"). Саме завдяки їй Гілл отримав роль капітана "Титаніка" у фільмі Джеймса Кемерона 1997 року та Теодена, короля Рохану, у кінотрилогії Пітера Джексона "Володар перснів".

Бернард Гілл у "Володарі перснів". Фото скриншот YouTube

Актор встиг знятися у новому серіалі. Він зіграв роль разом з Мартіном Фріманом у другому сезоні "Відповідача", першу серію якого можна буде побачити в неділю ввечері на BBC.

Англійський актор Бернард Гілл. Фото: Reuters

Деталі смерті Бернарда Гілл поки що невідомі.

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