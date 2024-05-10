Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Орландо Блум признался, роль в каком фильме ему далась тяжелее всего arrow

Орландо Блум признался, роль в каком фильме ему далась тяжелее всего

10 мая 2024 18:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Орландо Блум рассказал о роли, которую хотел бы стереть со своей памяти
Британский актер Орландо Блум. Фото: instagram.com/orlandobloom/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный британский актер Орландо Блум признался, что не хотел сниматься в фильме "Троя" с Брэдом Питтом. Артист очень любит свою работу, но эту роль хотел бы забыть.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Орландо Блум о роли в "Трое"

В "Троя" актер сыграл роль Париса, младшего брата Гектора Эрика Бана, командующего троянскими войсками. Он герой, однако имеет много слабостей. На протяжении всего фильма Парис наивен и импульсивен. Блуму было очень тяжело играть его роль, ведь персонаж противоречит его внутренним убеждениям.

"Так много людей любят этот фильм, но для меня играть этого персонажа было как... Могу ли я говорить все это? Я не хотел сниматься в этом фильме. Я не хотел играть этого персонажа, ведь он совсем не отвечал моим убеждениям", — признался актер.

Как объяснил Блум, в ленте есть унизительная сцена, в которой Парис убегает от смертельного поединка и падает к ногам своего старшего брата Гектора. Парис также по сути ответственен за Троянскую войну, поскольку похитил Елену. Актер хотел бы забыть эту роль в своей биографии.

"В одном из эпизодов Пэрис ползет по полу после того, как его кто-то избил, и держится за ногу своего брата. Я подумал: "Я не смогу этого сделать". Один из моих агентов сказал: "Но у тебя получится это сыграть!". И я полностью поверил в эту фразу агента. Думаю, именно поэтому я хочу вычеркнуть эту роль из памяти", — поделился Блум.

Орландо Блум в "Трое"
Орландо Блум в фильме "Троя". Фото: стоп-кадр из фильма
Орландо Блум в "Трое"
Орландо Блум в фильме "Троя". Фото: стоп-кадр из фильма

Актер поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by UNICEF (@unicef)

Блум посещал разрушенный оккупантами Ирпень и общался с детьми, которые пострадали от войны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что умер звезда "Властелина колец" и "Титаника", актер Бернард Гилл. А также стало известно, когда выйдет новый фильм франшизы "Властелин колец", в котором сыграет Орландо Блум.

Брэд Питт
Орландо Блум
Украина
Голливуд
актеры
зарубежные звезды
Властелин колец
роль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае