Орландо Блум рассказал о роли, которую хотел бы стереть со своей памяти

Британский актер Орландо Блум. Фото: instagram.com/orlandobloom/

Известный британский актер Орландо Блум признался, что не хотел сниматься в фильме "Троя" с Брэдом Питтом. Артист очень любит свою работу, но эту роль хотел бы забыть.

Об этом сообщает Daily Mail.

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В "Троя" актер сыграл роль Париса, младшего брата Гектора Эрика Бана, командующего троянскими войсками. Он герой, однако имеет много слабостей. На протяжении всего фильма Парис наивен и импульсивен. Блуму было очень тяжело играть его роль, ведь персонаж противоречит его внутренним убеждениям.

"Так много людей любят этот фильм, но для меня играть этого персонажа было как... Могу ли я говорить все это? Я не хотел сниматься в этом фильме. Я не хотел играть этого персонажа, ведь он совсем не отвечал моим убеждениям", — признался актер.

Как объяснил Блум, в ленте есть унизительная сцена, в которой Парис убегает от смертельного поединка и падает к ногам своего старшего брата Гектора. Парис также по сути ответственен за Троянскую войну, поскольку похитил Елену. Актер хотел бы забыть эту роль в своей биографии.

"В одном из эпизодов Пэрис ползет по полу после того, как его кто-то избил, и держится за ногу своего брата. Я подумал: "Я не смогу этого сделать". Один из моих агентов сказал: "Но у тебя получится это сыграть!". И я полностью поверил в эту фразу агента. Думаю, именно поэтому я хочу вычеркнуть эту роль из памяти", — поделился Блум.

Орландо Блум в фильме "Троя". Фото: стоп-кадр из фильма

Орландо Блум в фильме "Троя". Фото: стоп-кадр из фильма

Актер поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

Блум посещал разрушенный оккупантами Ирпень и общался с детьми, которые пострадали от войны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что умер звезда "Властелина колец" и "Титаника", актер Бернард Гилл. А также стало известно, когда выйдет новый фильм франшизы "Властелин колец", в котором сыграет Орландо Блум.