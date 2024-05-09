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Стало відомо, коли вийде новий фільм франшизи "Володар перснів"

9 травня 2024 22:33
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Стас Кожушко
Редактор
Оголосили дату релізу нового фільму франшизи "Володар перснів"
Герої фільмів "Володар перснів". Фото: IGN
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Останнім часом в Голлівуді повертаються до роботи над культовими проєктами та франшизами. Не став виключенням і кіновсесвіт "Володар перснів". В компанії Warner Bros. оголосили дату виходу нового фільму. 

Про це повідомляє видання Variety.

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Новий фільм "Володаря перснів"

Режисером нової стрічки стане Енді Серкіс. Сюжет буде про одного з героїв трилогії письменника Толкіна, а саме Голлума. Саме тому робоча назва фільму — "Володар перснів: Полювання на Голлума". Режисер оригінальної трилогії "Володар перснів" Пітер Джексон (також зняв три стрічки "Хоббіт") і сценаристи Френ Волш, Філіппа Боєнс стали продюсерами.

"Володар перснів: Полювання на Голлума" вийде в прокат вже 2026 року. Зараз триває робота над розробкою сценарію. Про плани зняти кілька фільмів Warner Bros. оголосила в лютому 2023 року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gollum (@gollum_my_precious)

"Понад два десятиліття кіноглядачі захоплюються трилогією “Володар перснів” завдяки беззаперечній відданості Пітера, Френ і Філіппи, яку вони проявили до захисту спадщини творів Толкіна. А також до того, щоб глядачі могли відчути неймовірний світ, який він створив", — заявили в кінокомпанії. 

В перших фільмах знялися такі зірки, як Елайджа Вуд, Ієн Мак-Келлен, Лів Тайлер, Кейт Бланшетт, Орландо Блум та інші. Стрічки отримали 17 статуеток престижної премії "Оскар" та мільярди доларів в прокаті. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що помер зірка "Володаря перснів" та "Титаніку", актор Бернард Гілл. Також ми писали, як сьогодні виглядають герої "Володаря перснів".

кіно
Голлівуд
актори
Володар перснів

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