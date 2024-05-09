Оголосили дату релізу нового фільму франшизи "Володар перснів"

Герої фільмів "Володар перснів". Фото: IGN

Останнім часом в Голлівуді повертаються до роботи над культовими проєктами та франшизами. Не став виключенням і кіновсесвіт "Володар перснів". В компанії Warner Bros. оголосили дату виходу нового фільму.

Про це повідомляє видання Variety.

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Режисером нової стрічки стане Енді Серкіс. Сюжет буде про одного з героїв трилогії письменника Толкіна, а саме Голлума. Саме тому робоча назва фільму — "Володар перснів: Полювання на Голлума". Режисер оригінальної трилогії "Володар перснів" Пітер Джексон (також зняв три стрічки "Хоббіт") і сценаристи Френ Волш, Філіппа Боєнс стали продюсерами.

"Володар перснів: Полювання на Голлума" вийде в прокат вже 2026 року. Зараз триває робота над розробкою сценарію. Про плани зняти кілька фільмів Warner Bros. оголосила в лютому 2023 року.

"Понад два десятиліття кіноглядачі захоплюються трилогією “Володар перснів” завдяки беззаперечній відданості Пітера, Френ і Філіппи, яку вони проявили до захисту спадщини творів Толкіна. А також до того, щоб глядачі могли відчути неймовірний світ, який він створив", — заявили в кінокомпанії.

В перших фільмах знялися такі зірки, як Елайджа Вуд, Ієн Мак-Келлен, Лів Тайлер, Кейт Бланшетт, Орландо Блум та інші. Стрічки отримали 17 статуеток престижної премії "Оскар" та мільярди доларів в прокаті.

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