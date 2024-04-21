Екатерина Осадча рассказала уникальный факт о своих трех сыновьях и муже

Телеведущая Екатерина Осадчая с младшим сыном Данилом. Фото: Instagram/kosadcha

Телеведущая Екатерина Осадчая с двумя младшими сыновьями взяла участие в онлайн семинаре, на котором разбирали предпочтения поколений. После этого звезда телевидения совершила для себя некоторое открытие.

Им Осадчая поделилась в сториз своего Instagram.

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Осадчая о поколениях своей семьи

40-летняя уроженка Киева рассказала, что она принадлежит к категории поколения Y, то есть так называемых миллениалов. Это люди, родившиеся на нашей планете с 1981 по 1999 годы. Ее муж, телеведущий, продюсер Юрий Горбунов (1970 г.р.) принадлежит к поколению X.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Скриншоты: Instagram/kosadcha

Дети Осадчей также в разных категориях. Так, например, ее старший сын Илья (2022 г.р.), который учится в США — поколение Z. А вот младшие Иван и Даниил принадлежат к поколению Альфа. Старший из них родился в 2017 году.

Дети Екатерины Осадчей. Скриншоты: Instagram/kosadcha

Таким образом, по словам телеведущей, она поняла, что все члены их семьи (кроме двух младших сыновей) принадлежат к разным поколениям.

Семья Екатерины Осадчей. Скриншоты: Instagram/kosadcha

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