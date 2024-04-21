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Осадчая поделилась интересными фактами о своих сыновьях и муже

21 апреля 2024 13:49
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Екатерина Осадча рассказала уникальный факт о своих трех сыновьях и муже
Телеведущая Екатерина Осадчая с младшим сыном Данилом. Фото: Instagram/kosadcha
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеведущая Екатерина Осадчая с двумя младшими сыновьями взяла участие в онлайн семинаре, на котором разбирали предпочтения поколений. После этого звезда телевидения совершила для себя некоторое открытие.

Им Осадчая поделилась в сториз своего Instagram.

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Осадчая о поколениях своей семьи

40-летняя уроженка Киева рассказала, что она принадлежит к категории поколения Y, то есть так называемых миллениалов. Это люди, родившиеся на нашей планете с 1981 по 1999 годы. Ее муж, телеведущий, продюсер Юрий Горбунов (1970 г.р.) принадлежит к поколению X.

Осадчая поделилась интересными фактами о своих сыновьях и муже - фото 1
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Скриншоты: Instagram/kosadcha

Дети Осадчей также в разных категориях. Так, например, ее старший сын Илья (2022 г.р.), который учится в США — поколение Z. А вот младшие Иван и Даниил принадлежат к поколению Альфа. Старший из них родился в 2017 году.

Осадчая поделилась интересными фактами о своих сыновьях и муже - фото 2
Дети Екатерины Осадчей. Скриншоты: Instagram/kosadcha

Таким образом, по словам телеведущей, она поняла, что все члены их семьи (кроме двух младших сыновей) принадлежат к разным поколениям.

Осадчая поделилась интересными фактами о своих сыновьях и муже - фото 3
Семья Екатерины Осадчей. Скриншоты: Instagram/kosadcha

Напомним, ранее мы писали, что певица Надя Дорофеева опубликовала интригующий пост по случаю своего 34-летия. Также мы рассказывали, что певица Настя Каменских продолжает получать хейт от украинцев за свой откровенный клип.

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