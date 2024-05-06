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Осадча розповіла про госпіталізацію до лікарні — фото

6 травня 2024 22:16
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Стас Кожушко
Редактор
Катерина Осадча опинилась у лікарні — фото
Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні телеведуча Катерина Осадча показала фото з бинтом на руці. Тільки зараз вона підтвердила, що потрапила до лікарні. Діагноз оприлюднювати не стала, втім розповіла про стан здоров’я. 

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Осадчої. 

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Осадча потрапила до лікарні

За словами телеведучої, вона тиждень провела в медичному закладі. Катерина Осадча розповіла, що вона зустрічала заходи сонця, займалась щоденною рутиною, дивилась у вікно на людей. В телеведучої були температура і безсонні ночі.

"Вдруге в житті (перший був в три роки) лежала в лікарні. Висновок — берегти себе. Стежте за своїм станом, своїм здоров’ям, не нехтуйте зайвий раз звернутися до лікаря", — написала Осадча. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Телеведуча наголосила, що весь цей час її підтримував та підбадьорював чоловік, шоумен, продюсер Юрій Горбунов. Також Осадча подякувала медичному персоналу, який був залучений до її лікування. Свої слова підтримки в коментарях під дописом висловили зіркові колеги та друзі Катерини.

  • Швидкого відновлення, Катю! І міцного здоров’я надалі, — телеведуча Алла Мазур.
  • Катюша, бережи себе, — фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.
  • Моє сонечко, — шоумен Юрій Горбунов.
Осадча госпіталізація
Катерина Осадча в лікарні. Фото: Instagram/kosadcha

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти про синів та чоловіка Катерини Осадчої. Також ми розповідали, що шоумен Володимир Остапчук опинився під крапельницею.

лікарні
хвороба
українські зірки
Катерина Осадча

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