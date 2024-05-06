Катерина Осадча опинилась у лікарні — фото

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha

Напередодні телеведуча Катерина Осадча показала фото з бинтом на руці. Тільки зараз вона підтвердила, що потрапила до лікарні. Діагноз оприлюднювати не стала, втім розповіла про стан здоров’я.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Осадчої.

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Осадча потрапила до лікарні

За словами телеведучої, вона тиждень провела в медичному закладі. Катерина Осадча розповіла, що вона зустрічала заходи сонця, займалась щоденною рутиною, дивилась у вікно на людей. В телеведучої були температура і безсонні ночі.

"Вдруге в житті (перший був в три роки) лежала в лікарні. Висновок — берегти себе. Стежте за своїм станом, своїм здоров’ям, не нехтуйте зайвий раз звернутися до лікаря", — написала Осадча.

Телеведуча наголосила, що весь цей час її підтримував та підбадьорював чоловік, шоумен, продюсер Юрій Горбунов. Також Осадча подякувала медичному персоналу, який був залучений до її лікування. Свої слова підтримки в коментарях під дописом висловили зіркові колеги та друзі Катерини.

Швидкого відновлення, Катю! І міцного здоров’я надалі, — телеведуча Алла Мазур.

Катюша, бережи себе, — фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Моє сонечко, — шоумен Юрій Горбунов.

Катерина Осадча в лікарні. Фото: Instagram/kosadcha

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти про синів та чоловіка Катерини Осадчої. Також ми розповідали, що шоумен Володимир Остапчук опинився під крапельницею.