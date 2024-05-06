Екатерина Осадчая оказалась в больнице — фото

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha

Накануне телеведущая Екатерина Осадчая показала фото с бинтом на руке. Только сейчас она подтвердила, что попала в больницу. Диагноз обнародовать не стала, впрочем, рассказала о состоянии здоровья.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Осадчей.

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Осадчая попала в больницу

По словам телеведущей, она неделю провела в медицинском заведении. Екатерина Осадчая рассказала, что она встречала закаты, занималась ежедневной рутиной, смотрела в окно на людей. У телеведущей были температура и бессонные ночи.

"Второй раз в жизни (первый был в три года) лежала в больнице. Вывод — беречь себя. Следите за своим состоянием, своим здоровьем, не пренебрегайте лишний раз обратиться к врачу", — написала Осадчая.

Телеведущая подчеркнула, что все это время ее поддерживал и подбадривал муж, шоумен, продюсер Юрий Горбунов. Также Осадчая поблагодарила медицинский персонал, кто был вовлечен в ее лечение. Свои слова поддержки в комментариях под публикацией высказали звездные коллеги и друзья Екатерины.

Быстрого восстановления, Катя! И крепкого здоровья в дальнейшем, — телеведущая Алла Мазур.

Катюша, береги себя, — фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Мое солнышко, — шоумен Юрий Горбунов.

Екатерина Осадчая в больнице. Фото: Instagram/kosadcha

Напомним, ранее мы писали интересные факты о сыновьях и муже Екатерины Осадчей. Также мы рассказывали, что шоумен Владимир Остапчук оказался под капельницей.