Актер Мэттью Макконаги о кризисе — Голливуд чуть не потерял звезду

Американский актер Мэттью Макконахи. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

Популярный американский актер Мэттью Макконаги поделился с поклонниками шокирующими подробностями своей жизни. Артист хотел изменить свою карьеру из-за того, что, играя в романтических комедиях, чувствовал себя "не в своей тарелке" и из-за выгорания был вынужден взять творческую паузу на несколько лет.

Об этом пишет Page Six.

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Известный голливудский актер чуть не оставил актерскую карьеру во время своего творческого отпуска. Актеру казалось, что киноиндустрия это не его сфера из-за того, что ему тяжело давались роли в романтических фильмах.

"Когда я снимался в романтических комедиях, это была настоящая ловушка для меня", — признался актер.

В то время Макконаги описывал свою жизнь как "страшную" и отметил, что у него были "длинные разговоры" с женой о том, что ему "нужно найти новое призвание".

Он вспоинл, что рассматривал возможность работать учителем, дирижером или гидом.

"Я честно считал, что ушел из Голливуда. Я сошел со своей дороги. Голливуд мне такой: "Ну, да п*шел ты, чувак. Тебе следовало оставаться на своем пути. Увидимся", — признался артист.

Макконаги не уточнил, когда именно он взял творческий перерыв, но он не снимался в кино с 2007 по 2010 год после участия в съемках романтических лент "Свадебный переполох" вместе с Дженнифер Лопес и "Как избавиться от парня за 10 дней".

"Это было страшно. Но я не собирался вытаскивать парашют и бросать миссию, которую я выполнял. Но это было страшно, потому что я не знал, смогу ли когда-нибудь выбраться из пустыни", — поделился он.

Через несколько лет после пережитого кризиса артист добился значительных успехов. В 2014 году он получил "Оскар" за роль в "Далласском клубе покупателей" - драматическом фильме, рассказывающем историю Рона Вудруфа, ковбоя, у которого в середине 1980-х диагностировали СПИД. Он также произвел фурор в фильме "Волк с Уолл-стрит" в 2013 году.

Американский актер Мэттью Макконахи. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

МакКонахи впервые получил известность после своей прорывной роли в фильме 1993 года "Ошеломленный и смущенный".

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