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Оскароносний режисер Мстислав Чернов потрапив на обкладинку відомого глянцю

16 липня 2024 22:23
Антоніна Завадська - Редактор
Режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов став обличчям Vogue Ukraine Leaders
Український режисер Мстислав Чернов. Фото: Vogue Ukraine
Антоніна Завадська - Редактор

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов став обличчям нової обкладинки Vogue Ukraine Leaders. Дебютне видання присвячене темі лідерства.

Деталі розповіли на сторінці Vogue Ukraine.

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Режисер "20 днів у Маріуполі" став обличчям Vogue Ukraine Leaders

Дебютне видання Vogue Ukraine Leaders 2024 присвячене темі лідерства та візії майбутнього. 

"Щорічний формат буде вшановувати професіоналів креативних індустрій та агентів позитивних змін, які рухають українське суспільство в бік прогресу. На шпальтах видання зібрані наснажливі історії представників модної індустрії, культурних менеджерів, дипломатів, кураторів, журналістів, меценатів, громадських діячів та волонтерів", — розповіли в виданні.

Для першої обкладинки зняли режисера документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, який здобув премію "Оскар" та став лауреатом Пулітцерівської премії цього року. 

Зйомки провели під час Каннського кінофестивалю. Фотографувала Дарія Свертілова.

Режисер Мстислав Чернов на обкладинці Vogue Ukraine Leaders. Фото: Vogue Ukraine
Режисер Мстислав Чернов на обкладинці Vogue Ukraine Leaders. Фото: Vogue Ukraine

Нагадаємо, Jerry Heil особисто познайомилась з режисером Мстиславом Черновим у Каннах. Також режисер зізнався, що йому та його родині погрожували через вихід фільму "20 днів у Маріуполі".

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