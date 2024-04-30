Режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов розповів, що йому погрожували — деталі

Режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов. Фото: instagram/mstyslav.chernov

Режисер оскароносної документалки "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов шокував зізнанням. Після виходу фільму йому неоднарозову погрожували. Через це автор навіть боїться за безпеку своєї родини.

Про це він розповів в інтерв'ю "Детектор медіа".

Читайте також:

Режисер фільму про Маріуполь страждає від погроз

Режисер Мстислав Чернов розповів про негативні наслідки популярності після прем'єри його фільму "20 днів у Маріуполі". Окрім захвату, подяки та захоплення, митцю почали погрожувати. Це триває і досі.

Погрози надходять в його бік та бік сім’ї, Це відбувається переважно після його великих медійних заходів. Так було і після виступу Мстислава Чернова у Європейському парламенті й перемоги на "Оскарі".

Деталі він не має змоги розповісти, втім зазначив, що такі негативні заяви ускладнили йому життя. Йому важко пересуватися, щоб влаштовувати для себе безпечні зйомки. Також він хвилюється за рідних.

"Погрози почалися вже після Маріуполя і не закінчувалися. Надходять щоразу, коли я з’являюся в публічному просторі й про це пишуть медіа. Коли я виступав у Європейському парламенті. Після "Оскара" багато було погроз. Є й інші нюанси, про які не можу зараз казати", — розповів режисер.

Через постійні погрози Чернову важко пересуватися, забезпечувати безпечні зйомки. Також режисер хвилюється за безпеку близьких.

Нагадаємо, режисер Мстислав Чернов розповів, що не встиг сказати на "Оскарі". Також продюсерка "20 днів у Маріуполі" поділилась історією, як їм вдалося вибратися з окупації.