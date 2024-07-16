Режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов стал лицом Vogue Ukraine Leaders

Украинский режиссер Мстислав Чернов. Фото: Vogue Ukraine

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов стал лицом новой обложки Vogue Ukraine Leaders. Дебютное издание посвящено теме лидерства.

Подробности рассказали на странице Vogue Ukraine.

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Режиссер "20 дней в Мариуполе" стал лицом Vogue Ukraine Leaders

Дебютное издание Vogue Ukraine Leaders 2024 посвящено теме лидерства и видения будущего.

"Ежегодный формат будет чествовать профессионалов креативных индустрий и агентов позитивных изменений, которые двигают украинское общество в сторону прогресса. На страницах издания собраны воодушевляющие истории представителей модной индустрии, культурных менеджеров, дипломатов, кураторов, журналистов, меценатов, общественных деятелей", — рассказали в издании.

Для первой обложки был снят режиссер документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов, который получил премию "Оскар" и стал лауреатом Пулитцеровской премии в этом году.

Съемки провели во время Каннского кинофестиваля. Фотографировала Дарья Свертилова.

Режиссер Мстислав Чернов на обложке Vogue Ukraine Leaders. Фото: Vogue Ukraine

Напомним, Jerry Heil лично познакомилась с режиссером Мстиславом Черновым в Каннах. Также режиссер признался, что ему и его семье угрожали из-за выхода фильма "20 дней в Мариуполе".