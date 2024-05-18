Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Jerry Heil познайомилась в Каннах з режисером оскароносного "20 днів в Маріуполі" arrow

Jerry Heil познайомилась в Каннах з режисером оскароносного "20 днів в Маріуполі"

18 травня 2024 17:24
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Jerry Heil зустрілась в Каннах з оскароносним українським режисером Мстиславом Черновим
Співачка Jerry Heil та режисер Мстислав Чернов. Фото: Instagram/thejerryheil
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Після вдалого виступу на конкурсі "Євробачення-2024" (з реперкою Alyona Alyona), співачка Jerry Heil полетіла на Каннський кінофестиваль, який проходить на Лазуровому узбережжі Франції. Там Яна Шемаєва (справжнє ім’я артистки) познайомилася з оскароносним українським режисером Мстиславом Черновим.

Про це Jerry Heil розповіла у своїх соцмережах.

Читайте також:

Jerry Heil зустрілася з Мстиславом Черновим

За словами співачки, вона зустріла Мстислава Чернова на українському заході на Каннському кінофестивалі. Jerry Heil зазначила: вона завжди мріяла, щоб українська музика стала частиною глобальної індустрії. 

"Зараз це стає реальністю! Водночас шлях у світ пробиває собі й українське кіно. Мстислав та його неймовірно працьовита команда не просто отримали "Оскар" — вони вразили світ! Це необхідно сьогодні, як ніколи", — зазначила Яна.

Шемаєва висловила впевненість, що українська культура обʼєднає світ своєю автентикою, щирістю та глибиною. Зазначимо, документальний фільм "20 днів у Маріуполі" приніс Україні першу нагороду премії "Оскар" в березні цього року.

Що робить Jerry Heil в Каннах

Співачка стала хедлайнером на благодійному заході Ukrainian Fashion Film Festival, який відбудеться в неділю, 19 травня. Jerry Heil зазначила, що цього року на Каннському кінофестивалі багато українців. 

"Я даю концерт на благодійному заході тут же. Тому дуже хочу побачити вас після "Євробачення", хочеться потрапити в українське оточення дуже сильно", — розповіла Jerry Heil в Instastories.

Афіша заходу в Каннах з Jerry Heil
Афіша заходу в Каннах з Jerry Heil. Скриншот: Instagram/thejerryheil

Нагадаємо, раніше ми писали, що документальний фільм "20 днів у Маріуполі" покажуть по телебаченню. Також ми розповідали, що Одеський міжнародний кінофестиваль відкрив безплатну акредитацію для військових.

Jerry Heil
українські зірки
Каннський кінофестиваль
20 днів у Маріуполі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників