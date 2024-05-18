Jerry Heil зустрілась в Каннах з оскароносним українським режисером Мстиславом Черновим

Співачка Jerry Heil та режисер Мстислав Чернов. Фото: Instagram/thejerryheil

Після вдалого виступу на конкурсі "Євробачення-2024" (з реперкою Alyona Alyona), співачка Jerry Heil полетіла на Каннський кінофестиваль, який проходить на Лазуровому узбережжі Франції. Там Яна Шемаєва (справжнє ім’я артистки) познайомилася з оскароносним українським режисером Мстиславом Черновим.

Про це Jerry Heil розповіла у своїх соцмережах.

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За словами співачки, вона зустріла Мстислава Чернова на українському заході на Каннському кінофестивалі. Jerry Heil зазначила: вона завжди мріяла, щоб українська музика стала частиною глобальної індустрії.

"Зараз це стає реальністю! Водночас шлях у світ пробиває собі й українське кіно. Мстислав та його неймовірно працьовита команда не просто отримали "Оскар" — вони вразили світ! Це необхідно сьогодні, як ніколи", — зазначила Яна.

Шемаєва висловила впевненість, що українська культура обʼєднає світ своєю автентикою, щирістю та глибиною. Зазначимо, документальний фільм "20 днів у Маріуполі" приніс Україні першу нагороду премії "Оскар" в березні цього року.

Що робить Jerry Heil в Каннах

Співачка стала хедлайнером на благодійному заході Ukrainian Fashion Film Festival, який відбудеться в неділю, 19 травня. Jerry Heil зазначила, що цього року на Каннському кінофестивалі багато українців.

"Я даю концерт на благодійному заході тут же. Тому дуже хочу побачити вас після "Євробачення", хочеться потрапити в українське оточення дуже сильно", — розповіла Jerry Heil в Instastories.

Афіша заходу в Каннах з Jerry Heil. Скриншот: Instagram/thejerryheil

Нагадаємо, раніше ми писали, що документальний фільм "20 днів у Маріуполі" покажуть по телебаченню. Також ми розповідали, що Одеський міжнародний кінофестиваль відкрив безплатну акредитацію для військових.