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Остапчук прокоментував звинувачення у тому, що дістав відстрочку після "дзвінка другу з ВР"

27 червня 2024 15:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Остапчук прокоментував скандал із ТЦК — деталі
Шоумен Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярний український ведучий та шоумен Володимир Остапчук втрапив у скандал після візиту до ТЦК. Його звинувачують у тому, що він отримав відстрочку від служби у війську завдяки зв'язкам із впливовими людьми. Шоумен відреагував на гучні заяви.

Про те, що, на його думку, насправді відбувалося за стінами ТЦК, він розповів у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Остапчук відреагував на скандал

Фронтмен українського гурту Our Atlantic Віктор Байда розповів про те, що разом із Остапчуком проходив ВЛК, однак завдяки зв'язку другу із ВР шоумену вдалося отримати відстрочку від військової служби. Музиканта мобілізували того ж дня, коли він відвідував ТЦК, і його обурило, що на полігон він вирушив без шоумена.

"О 23:00 ми вже всі сиділи в автобусі в очікуванні, коли нас відвезуть до розподільчого пункту на ДВРЗ, всі, окрім Володимира Остапчука. Вже в казармі я дізнався від хлопця, який був у нашій групі мобілізованих, що перед від'їздом на ДВРЗ він зателефонував другові у ВР і йому дали відстрочку на місяць. За словами хлопця (прізвище та ім’я називати не буду) він дізнався про це від самого Остапчука, коли той спілкувався з представниками поліції та ТЦК", — поділився Байда.

Остапчук різко відповів на звинувачення та заявив про те, що їздив до ТЦК для того, щоб стати на облік, а не оновити свої дані. Він дізнавався про документи, які необхідні для процедури. Шоумен раніше жив у Канаді, а тому у військових немає даних про його місце проживання. Втім, ведучий ніяк не прокоментував дзвінок впливовому другу та звинуватив Віктора Байдака у тому, що він неодноразово ігнорував повістки, а тому його силою доставили до ТЦК та відправили на військовий вишкіл.

Остапчук прокоментував звинувачення у тому, що дістав відстрочку після "дзвінка другу з ВР" - фото 1
Шоумен Володимир Остапчук про візит до ТЦК. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
Остапчук прокоментував звинувачення у тому, що дістав відстрочку після "дзвінка другу з ВР" - фото 2
Шоумен Володимир Остапчук про візит до ТЦК. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/
Остапчук прокоментував звинувачення у тому, що дістав відстрочку після "дзвінка другу з ВР" - фото 3
Шоумен Володимир Остапчук про візит до ТЦК. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

"Бачив публікацію хлопця, з яким проходив ВВК. Думаю, що треба прояснити. Він запитав, чим ми відрізняємося. Тільки тим, що я не оновлював дані, а ставав на облік. Через те, що я виїжджав жити до Канади, я був знятий з обліку", — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що колишня дружина Остапчука приїхала до будинку, який вони не можуть поділити. Також ми розповідали, що на початку травня Володимир Остапчук опинився під крапельницею

скандал
Володимир Остапчук
військовий облік
українські зірки
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП

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