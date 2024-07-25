Молодая жена Остапчука забеременела.

Шоумен Владимир Остапчук и журналистка Екатерина Полтавская. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Меньше года назад Владимир Остапчук в третий раз женился. Он влюбился в молодую Катерину Полтавскую. Скоро у них появится малыш, и это будет уже третий ребенок шоумена.

Видео пара выложила в Instagram.

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Звездная пара долго скрывала, что официально женились. Так же поступили и с беременностью. Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук показали округлый животик девушки только сейчас.

"Скоро будет маленький Остапчук", — написала звездная пара.

Напомним, молодая жена Остапчука раскритиковала пожилых людей, которые здороваются с чужими детьми. Также Владимир Остапчук попал в скандал из-за "отсрочки от мобилизации".