Молодая жена Остапчука забеременела.

Остапчук в третий раз станет отцом — трогательное видео
25 июля 2024 11:42
Шоумен Владимир Остапчук и журналистка Екатерина Полтавская. Фото: instagram/vova_ostapchuk
Меньше года назад Владимир Остапчук в третий раз женился. Он влюбился в молодую Катерину Полтавскую. Скоро у них появится малыш, и это будет уже третий ребенок шоумена.
Видео пара выложила в Instagram.
Читайте также:
Владимир Остапчук ожидает третьего ребенка на фоне развода
Звездная пара долго скрывала, что официально женились. Так же поступили и с беременностью. Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук показали округлый животик девушки только сейчас.
"Скоро будет маленький Остапчук", — написала звездная пара.
Напомним, молодая жена Остапчука раскритиковала пожилых людей, которые здороваются с чужими детьми. Также Владимир Остапчук попал в скандал из-за "отсрочки от мобилизации".
Читайте Новини.LIVE!