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Молода дружина Остапчука активно подискутувала про дітей

6 липня 2024 23:09
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Стас Кожушко
Редактор
Катерина Остапчук заявила, що боїться людей та згадала про дітей
Блогерка Катерина Остапчук (Полтавська) та шоумен Володимир Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук (Полтавська) активно веде соцмережі і підіймає різні теми. Цього разу 24-річна обраниця телеведучого підняла тему дітей, яку останнім часом обговорюють в TikTok.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Катерини Остапчук.

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Дружина Володимира Остапчука про дітей

За словами блогерки вона натрапила на відео в TikTok, в якому одна з матерів дитини вкрай емоційно висловлюється про дорослих. Жінка обурена, що ті усміхаються дітям, махають рукою та заводять розмову. 

Реакція Катерини Остапчук на допис в TikTok
Реакція Катерини Остапчук на допис в TikTok. Скриншот: Instagram/poka.tya

Дружина Остапчука категорична не згодна з подібною позицією. За словами Катерини, вона сама часто це робить. В блогерки не було негативного досвіду з мамами дітей.

"Доторкатися до чужої дитини без дозволу, звичайно, не можна. Але ж просто помахати… Я боюсь людей, реально. Скоро будуть нападати через те, що ти посміхаєшся, бо це порушує чужі особисті кордони", — заявила Катерина Остапчук.

Катерина Остапчук висловилась про поведінку з дітьми
Катерина Остапчук висловилась про поведінку з дітьми. Скриншоти: Instagram/poka.tya

Зазначимо, що в Володимира та Катерини поки не має дітей. Остапчук є батьком сина та доньки від першого шлюбу. Вони живуть в Канаді з ексдружиною Володимира, перекладачкою Оленою Войченко. В другому шлюбі з юристкою Христиною Горняк діти в телеведучого не з’явилось.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Валентина Хамайко вийшла заміж за військового після 18 років спільного життя. Також ми розповідали, що Катерина Остапчук прокоментувала вирок ексміністру економіки Казахстану за вбивство.

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