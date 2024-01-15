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Ostrovskiy без спіднього знявся для газети NVRMIND

15 січня 2024 13:04
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Ostrovskiy без спіднього знявся для газети NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитро Коміссаренко/NVRMIND
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Молода кров українського шоу-бізнесу знявся оголеним для видання про культуру. Співак Ostrovskiy з'явився на обкладинці газети NVRMIND.

Зірка виклав допис в instagram.

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Український співак Ostrovskiy, який став популярний після виходу треку "Тату" та співпраці з блогеркою Дашою Майоровою, знявся для видання. Він постав в образі рок-зірки для сторінок газети NVRMIND.

Ostrovskiy. Фото: Дмитро Коміссаренко/NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитро Коміссаренко/NVRMIND

Фотограф Дмитро Коміссаренко побачив артиста в атмосфері перемін, виклику перед суспільством та повній відкритості до глядача.

Ostrovskiy зрізав своє чорняве волося на камеру і постав перед прихильниками у новому, ще більш харизматичному образі. Відчутно, що артист прагне перемін не тільки на фотосесії, але й у житті.

Ostrovskiy. Фото: Дмитро Коміссаренко/NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитро Коміссаренко/NVRMIND

Стиль рок-зірки повністю відтворили за рахунок головних елементів одягу — шкіряна куртка та штани, які мали досить еротичний відкритий доступ, ланцюги на шиї, епатажні рукавички та чоботи на каблуці. Всі кадри відзняті в чорно-білому ефекті, який вдало підкреслює красу татуювань артиста.

"Рок, бунтарство і провокація — його дух росте, спираючись на закони 7 заповідей. Ними щиро ділиться Ostrovskyi", — підписав фото співак.

Ostrovskiy. Фото: Дмитро Коміссаренко/NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитро Коміссаренко/NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитро Коміссаренко/NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитро Коміссаренко/NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитро Коміссаренко/NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитро Коміссаренко/NVRMIND

Прихильники не в захваті від оголеного Ostrovskyi 

Підписники артиста прокоментували його нові світлини в фотоблозі. Вони здебільшого вважають, що фото виглядають привабливо, але їхній сенс не був прийнятий.

"Хлопчина не обтяжений інтелектом....Заповідей 10, а 7.... то про смертні гріхи".

"На Бахмут".

"Дуже круто, творчо, скажено... але давай чесно ....не наразі ... і не настільки".

Ostrovskiy. Фото: Дмитро Коміссаренко/NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитро Коміссаренко/NVRMIND

Раніше соліста Rammstein засудили за сцену, схожу на зґвалтування у новому кліпі.

Також Белла Хадід знялась у відвертій фотосесії вперше після тривалої паузи.

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