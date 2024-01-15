Ostrovskiy без спіднього знявся для газети NVRMIND
Молода кров українського шоу-бізнесу знявся оголеним для видання про культуру. Співак Ostrovskiy з'явився на обкладинці газети NVRMIND.
Зірка виклав допис в instagram.
Співак Ostrovskiy поголився для обкладинки
Український співак Ostrovskiy, який став популярний після виходу треку "Тату" та співпраці з блогеркою Дашою Майоровою, знявся для видання. Він постав в образі рок-зірки для сторінок газети NVRMIND.
Фотограф Дмитро Коміссаренко побачив артиста в атмосфері перемін, виклику перед суспільством та повній відкритості до глядача.
Ostrovskiy зрізав своє чорняве волося на камеру і постав перед прихильниками у новому, ще більш харизматичному образі. Відчутно, що артист прагне перемін не тільки на фотосесії, але й у житті.
Стиль рок-зірки повністю відтворили за рахунок головних елементів одягу — шкіряна куртка та штани, які мали досить еротичний відкритий доступ, ланцюги на шиї, епатажні рукавички та чоботи на каблуці. Всі кадри відзняті в чорно-білому ефекті, який вдало підкреслює красу татуювань артиста.
"Рок, бунтарство і провокація — його дух росте, спираючись на закони 7 заповідей. Ними щиро ділиться Ostrovskyi", — підписав фото співак.
Прихильники не в захваті від оголеного Ostrovskyi
Підписники артиста прокоментували його нові світлини в фотоблозі. Вони здебільшого вважають, що фото виглядають привабливо, але їхній сенс не був прийнятий.
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