Ostrovskiy без нижнего белья снялся для газеты NVRMIND
Молодая кровь украинского шоу-бизнеса снялся обнаженной для издания о культуре. Певец Ostrovskiy появился на обложке газеты NVRMIND.
Звезда выставил пост в instagram.
Певец Ostrovskiy побрился для обложки
Украинский певец Ostrovskiy, ставший популярным после выхода трека "Тату" и сотрудничества с блогером Дашей Майоровой, снялся для издания. Он предстал в образе рок-звезды для страниц газеты NVRMIND.
Фотограф Дмитрий Комиссаренко увидел артиста в атмосфере перемен, вызова перед обществом и полной открытости зрителю.
Ostrovskiy срезал свои черноволосые волосы на камеру и предстал перед поклонниками в новом, еще более харизматичном образе. Ощутимо, что артист стремится к переменам не только на фотосессии, но и в жизни.
Стиль рок-звезды полностью воспроизведен за счет главных элементов одежды — кожаная куртка и брюки, которые имели довольно эротический открытый доступ, цепи на шее, эпатажные перчатки и сапоги на каблуке. Все кадры сняты в черно-белом эффекте, удачно подчеркивающем красоту татуировок артиста.
"Рок, бунтарство и провокация — его дух растет, опираясь на законы 7 заповедей. Ими искренне делится Ostrovskyi", — подписал фото певец.
Поклонники не в восторге от обнаженного Ostrovskyi
Подписчики артиста прокомментировали его новые фотографии в фотоблоге. Они в большинстве своем считают, что фото выглядят привлекательно, но их смысл не был принят.
"Мальчик не отягощен интеллектом....Заповедей 10, а 7.... то о смертных грехах".
"На Бахмут".
"Очень круто, творчески, бешено... но давай честно....не сейчас... и не настолько".
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