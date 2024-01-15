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Ostrovskiy без нижнего белья снялся для газеты NVRMIND

15 января 2024 13:04
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Ostrovskiy без нижнего белья снялся для газеты NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитрий Комиссаренко/NVRMIND
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Молодая кровь украинского шоу-бизнеса снялся обнаженной для издания о культуре. Певец Ostrovskiy появился на обложке газеты NVRMIND.

Звезда выставил пост в instagram.

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Украинский певец Ostrovskiy, ставший популярным после выхода трека "Тату" и сотрудничества с блогером Дашей Майоровой, снялся для издания. Он предстал в образе рок-звезды для страниц газеты NVRMIND.

Островский. Фото: Дмитрий Комиссаренко/NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитрий Комиссаренко/NVRMIND

Фотограф Дмитрий Комиссаренко увидел артиста в атмосфере перемен, вызова перед обществом и полной открытости зрителю.

Ostrovskiy срезал свои черноволосые волосы на камеру и предстал перед поклонниками в новом, еще более харизматичном образе. Ощутимо, что артист стремится к переменам не только на фотосессии, но и в жизни.

Островский. Фото: Дмитрий Комиссаренко/NVRMIND
Островский. Фото: Дмитрий Комиссаренко/NVRMIND

Стиль рок-звезды полностью воспроизведен за счет главных элементов одежды — кожаная куртка и брюки, которые имели довольно эротический открытый доступ, цепи на шее, эпатажные перчатки и сапоги на каблуке. Все кадры сняты в черно-белом эффекте, удачно подчеркивающем красоту татуировок артиста.

"Рок, бунтарство и провокация — его дух растет, опираясь на законы 7 заповедей. Ими искренне делится Ostrovskyi", — подписал фото певец.

Островский. Фото: Дмитрий Комиссаренко/NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитрий Комиссаренко/NVRMIND
Островский. Фото: Дмитрий Комиссаренко/NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитрий Комиссаренко/NVRMIND
Островский. Фото: Дмитрий Комиссаренко/NVRMIND
Ostrovskiy. Фото: Дмитрий Комиссаренко/NVRMIND

Поклонники не в восторге от обнаженного Ostrovskyi

Подписчики артиста прокомментировали его новые фотографии в фотоблоге. Они в большинстве своем считают, что фото выглядят привлекательно, но их смысл не был принят.

"Мальчик не отягощен интеллектом....Заповедей 10, а 7.... то о смертных грехах".

"На Бахмут".

"Очень круто, творчески, бешено... но давай честно....не сейчас... и не настолько".

Островский. Фото: Дмитрий Комиссаренко/NVRMIND
Островский. Фото: Дмитрий Комиссаренко/NVRMIND

Ранее солиста Rammstein осудили за сцену, похожую на изнасилование в новом клипе.

Также Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии впервые после продолжительной паузы.

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