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Белла Хадід знялась у відвертій фотосесії вперше після тривалої паузи

10 січня 2024 14:52
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Белла Хадід знялась у відвертій фотосесії вперше після тривалої паузи
Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Белла Хадід знову повернулася до роботи. Зірка робила перерву у модельній кар'єрі через загострення хвороби Лайма.

Фото зірки з'явились у соціальних мережах модного журналу.

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Хадід та знялася для чотирьох обкладинок журналу Perfect весна-літо 2024. На першій обкладинці 27-річна модель позувала фотографу Брайсу Андерсону загорнута у постер із принтом Корбіна Шоу. При його створенні художник надихнувся образом Деббі Харрі з гурту Blondie, на виступі якого у 1978 році на ній замість сукні був постер, зірваний нею зі стіни біля концертної зали.

 

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/
Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/

 

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/
Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/

 

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/
Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/

"Після року перерви Белла повертається до кар'єри моделі", — написали редактори видання в мережі.

2023 року Белла рідко з'являлася на публіці і практично не знімалася для модних видань. Хадід також пропустила кілька тижнів мод і була повністю зосереджена на одужанні. Красуня понад 100 днів перебувала у медичному центрі під крапельницями, зрідка спростовувала чутки про лікування від наркозалежності.

Модель з'явилася на публіці в компанії нового бойфренда. Обранець Белли — відомий вершник Адан Бануелос, з яким модель вперше побачили через чотири місяці після розриву з Марком Калманом.

Нагадаємо, Санта Дімопулос приголомшила оголеною фотосесією на Балі.

Раніше донька Моніки Белуччі у панчохах знялась у відвертій фотосесії.

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