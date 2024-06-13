Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дворец прокомментировал слухи о лечении Кейт Миддлтон вне Англии arrow

Дворец прокомментировал слухи о лечении Кейт Миддлтон вне Англии

13 июня 2024 22:47
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Королевский дворец прояснил, уехала ли Кейт Миддлтон из Англии.
Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

В сети начали распространяться слухи о том, что Кейт Миддлтон покинула пределы Великобритании для лечения. Впрочем, дворец эти домыслы опроверг.

Об этом пишет InStyle.

Читайте также:

Кейт Миддлтон не лечится за пределами Англии

В сети говорят, что Кейт Миддлтон не появляется на публике из-за лечения в онкологическом центре MD Anderson в Хьюстоне. Однако представитель дворца опроверг домыслы, а работники медицинского учреждения отказались от комментариев из-за законов о конфиденциальности пациентов.

Последний раз принцесса "выходила в свет" 25 декабря 2023 года. Она вместе с семьей посетила традиционную рождественскую утреннюю службу в Сандрингеме в Норфолке.

"Это были невероятно тяжелые месяцы для всей нашей семьи, но у меня была фантастическая медицинская команда, которая очень заботилась обо мне, за что я очень благодарна", — рассказала в конце марта 2024 года Кейт.

Принцесса Уэльская болеет онкологией. Впрочем, какой тип рака — неизвестно. Также нет точной информации, когда она сможет вернуться к своим королевским обязанностям. По всей вероятности, Миддлтон должен появиться на балконе Букингемского дворца во время Trooping the Colour 2024 15 июня.

Напомним, Кейт Миддлтон пропустила свадьбу крестника короля Чарльза. Есть также вероятность, что она не сможет вернуться к королевским обязанностям.

королевская семья
Кейт Миддлтон
Великобритания
онкология
принц Уильям
слухи
лечение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина