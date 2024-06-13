Королевский дворец прояснил, уехала ли Кейт Миддлтон из Англии.

Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

В сети начали распространяться слухи о том, что Кейт Миддлтон покинула пределы Великобритании для лечения. Впрочем, дворец эти домыслы опроверг.

Об этом пишет InStyle.

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В сети говорят, что Кейт Миддлтон не появляется на публике из-за лечения в онкологическом центре MD Anderson в Хьюстоне. Однако представитель дворца опроверг домыслы, а работники медицинского учреждения отказались от комментариев из-за законов о конфиденциальности пациентов.

Последний раз принцесса "выходила в свет" 25 декабря 2023 года. Она вместе с семьей посетила традиционную рождественскую утреннюю службу в Сандрингеме в Норфолке.

"Это были невероятно тяжелые месяцы для всей нашей семьи, но у меня была фантастическая медицинская команда, которая очень заботилась обо мне, за что я очень благодарна", — рассказала в конце марта 2024 года Кейт.

Принцесса Уэльская болеет онкологией. Впрочем, какой тип рака — неизвестно. Также нет точной информации, когда она сможет вернуться к своим королевским обязанностям. По всей вероятности, Миддлтон должен появиться на балконе Букингемского дворца во время Trooping the Colour 2024 15 июня.

Напомним, Кейт Миддлтон пропустила свадьбу крестника короля Чарльза. Есть также вероятность, что она не сможет вернуться к королевским обязанностям.