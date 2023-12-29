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Памела Андерсон без макіяжу з'явилась в рекламі рідини для прання — відео

29 грудня 2023 21:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Памела Андерсон без макіяжу з'явилась в рекламі рідини для прання — відео
Американська акторка, модель Памела Андерсон. Фото: Instagram/pamelaanderson
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська акторка, модель Памела Андерсон знялася в новій рекламі без макіяжу. Після смерті своєї подруги, яка робила їй мейкап, зірка Playboy навіть інколи не пудриться перед виходом на червону доріжку. 

Відео з новою рекламою з’явилось в соцмережах 56-річної Андерсон. 

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Памела Андерсон без макіяжу в рекламі

Зірка "Рятувальників Малібу" поділяє філософію однієї з компаній, яка спеціалізується на пральних засобах на рослинній основі. Памела багато років не їсть м'ясо і є активісткою захисту прав тварин. Тому вона з радістю доєдналась до зйомок в рекламі.  

За задумом, Памелі вдалося перетворити таку рутинну роботу, як прання, на ритуал догляду за собою. Актриса зізналася, що ця домогосподарська справа супроводжується чашкою міцної кави, а іноді рожевого вина.

"Я включаю музику і просто насолоджуюся нею. Прибирання може бути веселим. Я люблю прати і не розглядаю прання як рутинну роботу. Я дивлюся на це як на шанс сповільнитися і отримати медитативний досвід", — прокоментувала реліз реклами Памела.

Рекламний ролик було знято в маєтку зірки у її рідному Ванкувері (Канада). За сюжетом Андерсон грає із собакою, розвішує випрані речі та кидає каміння у воду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тейлор Свіфт допомогла вийти на волю відомій вбивці. Також ми розповідали, що гурт Imagine Dragons допоміг відбудувати зруйнований будинок підлітка з Миколаївщини.

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