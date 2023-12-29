Тейлор Свіфт допомогла вийти на волю відомій вбивці

Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift/

32-річна американка Джипсі Роуз Бланшар, яка вбила свою матір після років медичних знущань, шокувала зізнанням. Пісні Тейлор Свіфт допомогли їй пережити найгірші роки її життя.

Про це пише TMZ.

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Відома злочинниця, яка попросила онлайн-бойфренда вбити її матір після років медичного насильства, вийшла із в’язниці.

Джипсі Роуз Бланшар з дитинства потерпала від насильства з боку матері Клоддін "Ді-Ді" Бланшар. Жінка страждала на делегований синдром Мюнхгаузена – психічний розлад, при якому батьки або опікуни перебільшують чи вигадують хвороби своїх дітей.

Мати Джипсі годувала її медикаментами, видаляла зуби, применшувала її вік та наносила травми.

Джипсі Роуз у в'язниці. Фото: People

Після вбивства матері, дівчину посадили за грати на 10 років, а її бойфренду Ніколасу Годеджону присудили довічне увʼязнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Відчувати себе краще їй допомагала музика Тейлор Свіфт. Злочинниця завжди була фанаткою співачки.

Джипсі каже, що треки Тейлор допомогли їй пережити травматичний досвід, який вона зазнала від матері.

Джипсі зі своєю мамою Клоддін "Ді-Ді" Бланшар. Фото: People

Дівчина витрачала гроші, які їй відправляв батько у в'язницю, на купівлю альбомів Свіфт. Вона збирала всі випуски, навіть перевидання.

Пісні співачки надихнули вбивцю здобути свободу, яку вона і отримала кілька днів тому за умовно-достроковим звільненням.

Джипсі сподівається зустрітися зі своїм кумиром, хоча б раз у житті.

Раніше стала відома причина смерті фанатки Тейлор Свіфт на концерті в Ріо.

Нагадаємо, як Тейлор Свіфт відсвяткувала своє 34-річчя у компанії зіркових друзів.