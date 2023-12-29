Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Тейлор Свіфт допомогла вийти на волю відомій вбивці arrow

Тейлор Свіфт допомогла вийти на волю відомій вбивці

29 грудня 2023 15:35
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Тейлор Свіфт допомогла вийти на волю відомій вбивці
Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

32-річна американка Джипсі Роуз Бланшар, яка вбила свою матір після років медичних знущань, шокувала зізнанням. Пісні Тейлор Свіфт допомогли їй пережити найгірші роки її життя.

Про це пише TMZ.

Читайте також:

Тейлор Свіфт надихнула Джипсі Роуз Бланшар

Відома злочинниця, яка попросила онлайн-бойфренда вбити її матір після років медичного насильства, вийшла із в’язниці.

Джипсі Роуз Бланшар з дитинства потерпала від насильства з боку матері Клоддін "Ді-Ді" Бланшар. Жінка страждала на делегований синдром Мюнхгаузена – психічний розлад, при якому батьки або опікуни перебільшують чи вигадують хвороби своїх дітей.

Мати Джипсі годувала її медикаментами, видаляла зуби, применшувала її вік та наносила травми.

Джипсі Роуз у в'язниці. Фото: People
Джипсі Роуз у в'язниці. Фото: People 

Після вбивства матері, дівчину посадили за грати на 10 років, а її бойфренду Ніколасу Годеджону присудили довічне увʼязнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Відчувати себе краще їй допомагала музика Тейлор Свіфт. Злочинниця завжди була фанаткою співачки. 

Джипсі каже, що треки Тейлор допомогли їй пережити травматичний досвід, який вона зазнала від матері.

Мати Клоддін "Ді-Ді" Бланшар
Джипсі зі своєю мамою Клоддін "Ді-Ді" Бланшар. Фото: People

Дівчина витрачала гроші, які їй відправляв батько у в'язницю, на купівлю альбомів Свіфт. Вона збирала всі випуски, навіть перевидання. 

Пісні співачки надихнули вбивцю здобути свободу, яку вона і отримала кілька днів тому за умовно-достроковим звільненням.

Джипсі сподівається зустрітися зі своїм кумиром, хоча б раз у житті.

Раніше стала відома причина смерті фанатки Тейлор Свіфт на концерті в Ріо.

Нагадаємо, як Тейлор Свіфт відсвяткувала своє 34-річчя у компанії зіркових друзів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі