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Памела Андерсон без макияжа появилась в рекламе жидкости для стирки — видео

29 декабря 2023 21:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Памела Андерсон без макияжа появилась в рекламе жидкости для стирки — видео
Американская актриса модель Памела Андерсон. Фото: Instagram/pamelaanderson
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американская актриса модель Памела Андерсон снялась в новой рекламе без макияжа. После смерти своей подруги, которая делала ей макияж, звезда Playboy даже иногда не пудрится перед выходом на красную дорожку.

Видео с новой рекламой появилось в соцсетях 56-летней Андерсон.

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Памела Андерсон без макияжа в рекламе

Звезда "Спасателей Малибу" разделяет философию одной из компаний, специализирующейся на стиральных средствах на растительной основе. Памела много лет не ест мясо и является активисткой защиты прав животных. Потому она с радостью присоединилась к съемкам в рекламе.

По замыслу, Памеле удалось превратить такую рутинную работу, как стирку, в ритуал ухода за собой. Актриса призналась, что это домохозяйственное дело сопровождается чашкой крепкого кофе, а иногда розового вина.

"Я включаю музыку и просто наслаждаюсь ею. Уборка может быть веселой. Я люблю стирать и не рассматриваю стирку как рутинную работу. Я смотрю на это как на шанс замедлиться и получить медитативный опыт", — прокомментировала релиз рекламы Памела.

Рекламный ролик был снят в особняке звезды в ее родном Ванкувере (Канада). По сюжету Андерсон играет с собакой, развешивает постиранные вещи и бросает камни в воду.

Напомним, ранее мы писали, что певица Тейлор Свифт помогла выйти на свободу известному убийце. Также мы рассказывали, что группа Imagine Dragons помогла отстроить разрушенное здание подростка из Николаевской области.

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