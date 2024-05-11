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Памела Андерсон показала своїх синів-красенів у рекламі ювелірного бренду

11 травня 2024 13:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Памела Андерсон показала своїх синів-красенів у рекламі ювелірного бренду
Акторка Памела Андерсон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Памела Андерсон разом з двома її синами Діланом та Брендоном позували для кампанії Pandora. Зірка демонструвала блискучі браслети та каблучки бренду колекції Be Love.

Про це пише Daily Mail.

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26-річний Ділан вдягнув намисто з діамантами, вирощеними в лабораторії Pandora, і срібний браслет. Брендон, 27 років, теж вдягнув вирощене в лабораторії Pandora Nova діамантове намисто та відповідні срібні каблучки, поклавши руки на плече матері.

 

Акторка Памела Андерсон з синами. Фото: Pandora Twitter
Акторка Памела Андерсон з синами. Фото: Pandora Twitter

Під час зйомки фотографій у травні минулого року родина розповіла, що кампанія Be Love резонує з їхньою експресивністю та зв’язком. На запитання, яка з їхніх речей найбільше нагадує їм матір, обидва сини зазначили, що прикраси несуть у собі сенс.

Старший Андерсон відповів: "Моє намисто, просто тому, що воно дуже ніжне й елегантне, але воно все одно виглядає дуже вражаючим…і близьким моєму серцю".

На знімку вона показала три унікальні вироби, включаючи браслет з діамантами Infinite Lab, вирощеними в лабораторії, а також каблучку з діамантами Infinite Lab, вирощеними в лабораторії.

Її сини приміряли загалом шість каблучок і чотири різні типи браслетів для зйомки. Памела вперше об’єднала зусилля з Pandora ще в серпні 2023 року для роботи над трьома колекціями діамантів, вирощених у лабораторії, зокрема Pandora Nova, Pandora Era та Pandora Talisman.

У спробі зробити діаманти доступнішими, вироби в колекції мали ціну від 290 до 4450 доларів.

Кампанію бренду Be Love було розпочато ще в січні, коли Хлоя Бейлі, Голлі Бейлі та Сельма Блер продемонстрували свої образи.

Памела має двох синів від свого колишнього чоловіка, музиканта Томмі Лі, з яким вона була одружена з 1995 по 1998 рік.

У своїх мемуарах 2023 року вона розповіла, що розлучилася з батьком своїх дітей через насильство. "Томмі зірвав з мене Брендона і кинув нас з Діланом об стіну", — написала вона.

Лі відбув термін у в'язниці після того, як стало відомо про насильство.

Нагадаємо, Крістен Стюарт вразила відвертою фотосесією. А зірка "Бріджертонів" знялась для глянцю.

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Памела Андерсон

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