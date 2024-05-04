Пишнотіла зірка "Бріджертонів" засвітила глибоке декольте на сторінках глянцю

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Акторка Нікола Коклан позувала для випуску Harper’s Bazaar UK за травень 2024 року. Зірка "Бріджертонів", де вона грає Пенелопу, у всій красі продемонструвала пишні форми у вишуканому вбранні від Alémais, Brandon Maxwell, Dolce & Gabbana, Emilia Wickstead, Richard Quinn, Schiaparelli та інших.

Фото опублікував Harper’s Bazaar UK.

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Нікола для фото приміряла ювелірні вироби від Cartier, David Morris Jewelry, Tiffany & Co. і Van Cleef & Arpels. Зйомка проходила в Гудвуді, будинку герцога та герцогині Річмонд та Гордон.

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Нікола Кохлан розділила своє життя на категорії.

"Людина, яка грає персонажа на екрані. Людина, яку ви бачите в ошатному вбранні на червоній доріжці. Людина, яка вдома — подалі від усього цього, яка носить свої старі легінси задом наперед", — говорить зірка.

У 2018 році Нікола написала статтю для The Guardian із тезою: "Будь ласка, зосередьтеся на моїй роботі, а не на моєму тілі".

"Завжди говорять про розмір", — розповіла вона.

Нікола твердо підтримує допомогу гуманітарній кризі в Газі, навіть після того, як їй повідомили, що це може зашкодити їй у кар’єрі.

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