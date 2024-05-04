Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Пишнотіла зірка "Бріджертонів" засвітила глибоке декольте на сторінках глянцю arrow

Пишнотіла зірка "Бріджертонів" засвітила глибоке декольте на сторінках глянцю

4 травня 2024 13:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Пишнотіла зірка "Бріджертонів" засвітила глибоке декольте на сторінках глянцю
Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Нікола Коклан позувала для випуску Harper’s Bazaar UK за травень 2024 року. Зірка "Бріджертонів", де вона грає Пенелопу, у всій красі продемонструвала пишні форми у вишуканому вбранні від Alémais, Brandon Maxwell, Dolce & Gabbana, Emilia Wickstead, Richard Quinn, Schiaparelli та інших.

Фото опублікував Harper’s Bazaar UK.

Читайте також:

Ніколи Коклан знялась в елегантній фотосесії

Нікола для фото приміряла ювелірні вироби від Cartier, David Morris Jewelry, Tiffany & Co. і Van Cleef & Arpels. Зйомка проходила в Гудвуді, будинку герцога та герцогині Річмонд та Гордон.

 

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK
Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

 

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK
Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

 

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK
Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

 

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK
Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

 

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK
Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

 

 

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK
Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

 

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK
Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

 

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK
Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

 

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK
Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

 

Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK
Акторка Нікола Коклан. Фото: Harper's Bazaar UK

Нікола Кохлан розділила своє життя на категорії.

"Людина, яка грає персонажа на екрані. Людина, яку ви бачите в ошатному вбранні на червоній доріжці. Людина, яка вдома — подалі від усього цього, яка носить свої старі легінси задом наперед", — говорить зірка.

У 2018 році Нікола написала статтю для The Guardian із тезою: "Будь ласка, зосередьтеся на моїй роботі, а не на моєму тілі".

"Завжди говорять про розмір", — розповіла вона.

Нікола твердо підтримує допомогу гуманітарній кризі в Газі, навіть після того, як їй повідомили, що це може зашкодити їй у кар’єрі.

Нагадаємо, соліст Måneskin оголився в епатажній зйомці. А кохана соліста Maroon 5 звабила його у відвертій фотосесії.

фото
закордонні зірки
зірки
серіал "Бріджертони"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів