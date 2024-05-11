Памела Андерсон показала своих сыновей-красавцев в рекламе ювелирного бренда

Актриса Памела Андерсон. Фото: Reuters

Актриса Памела Андерсон вместе с двумя ее сыновьями Диланом и Брендоном позировали для кампании Pandora. Звезда демонстрировала блестящие браслеты и кольца коллекции Be Love.

Об этом пишет Daily Mail.

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26-летний Дилан надел ожерелье с бриллиантами, выращенными в лаборатории Pandora, и серебряный браслет. Между тем Брэндон, 27 лет, тоже надел выращенные в лаборатории Pandora Nova бриллиантову подвеску и серебряные перстни, положив руки на плечо матери.

Актриса Памела Андерсон с сыновьями. Фото: Pandora Twitter

Во время съемки фотографий в мае прошлого года семья рассказала, что кампания Be Love резонирует с их экспрессивностью и связью. На вопрос, какая из их вещей больше всего напоминает им мать, оба сына отметили, что украшения несут в себе смысл.

Старший Андерсон ответил: "Мое колье, просто потому, что оно очень нежное и элегантное, но оно все равно выглядит очень впечатляющим…и близким моему сердцу".

На снимке она показала три уникальных изделия, включая браслет с бриллиантами Infinite Lab, выращенными в лаборатории, а также кольцо с бриллиантами Infinite Lab, выращенными в лаборатории.

Ее сыновья примеряли в общей сложности шесть колец разного типа браслетов для съемки. Памела впервые объединила усилия с Pandora еще в августе 2023 для работы над тремя коллекциями бриллиантов, выращенных в лаборатории, в частности Pandora Nova, Pandora Era и Pandora Talisman.

В попытке сделать бриллианты более доступными, изделия в коллекции имели цену от 290 до 4450 долларов.

Кампания бренда Be Love была начата еще в январе, когда Хлои Бейли, Холли Бейли и Сельма Блэр продемонстрировали свои образы.

Памела имеет двух сыновей от своего бывшего супруга, музыканта Томми Ли, за которым она была замужем с 1995 по 1998 год.

В своих мемуарах в 2023 году она рассказала, что рассталась с отцом своих детей из-за насилия. "Томми сорвал с меня Брэндона и бросил нас с Диланом о стену", — написала она.

Ли отбыл срок в тюрьме после того, как стало известно о насилии.

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