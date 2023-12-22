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PARFENIUK и блоггерка Симбочка впервые станут родителями

22 декабря 2023 15:38
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
PARFENIUK и блоггерка Симбочка впервые станут родителями
PARFENIUK и блоггер Симбочка. Фото: instagram.com/simbochkka/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский певец PARFENIUK и блоггер Симбочка сообщили о беременности. Пара очень рада этому событию.

Об этом блоггерка рассказала в instagram.

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PARFENIUK и его любимая девушка блоггерша Симбочка станут родителями. Пара выставила фотографию с тестом на беременность.

"Нас теперь трое. Ждем тебя, наше солнышко", — подписала сообщение блоггерша.

Пара только недавно обручилась. 21-летний PARFENIUK сделал предложение своей девушке летом и она согласилась.

"Я сказала "да"! Не можем больше тянуть. Эта булка сделала мне предложение еще летом, но вы узнаете об этом только сейчас. Из страха я выставляю этот пост. Это было очень неожиданно и в неожиданном месте", — рассказала девушка.

Певец сделал предложение блоггерке с обещанием, что все изменится и она не будет сожалеть. Он выбрал момент после прогулки в родном городе Канев. Вместо традиционного кольца с бриллиантом, парень использовал более креативную вещь.

"Я сделал предложение колечком от ключей, потому что был уже комендантский час. Это было очень неожиданно, поэтому она даже подумала, что я шучу", — поделился деталями певец.

PARFENIUK и блоггер Симбочка
PARFENIUK и блоггер Симбочка. Фото: instagram.com/simbochkka/

Напомним, что у Адама Драйвера родилась дочь.

Раньше мы писали, что Роберт Паттинсон женится на беременной девушке.

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