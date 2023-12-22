PARFENIUK и блоггерка Симбочка впервые станут родителями
Украинский певец PARFENIUK и блоггер Симбочка сообщили о беременности. Пара очень рада этому событию.
Об этом блоггерка рассказала в instagram.
PARFENIUK и Симбочка еще не женаты, а уже станут родителями
PARFENIUK и его любимая девушка блоггерша Симбочка станут родителями. Пара выставила фотографию с тестом на беременность.
"Нас теперь трое. Ждем тебя, наше солнышко", — подписала сообщение блоггерша.
Пара только недавно обручилась. 21-летний PARFENIUK сделал предложение своей девушке летом и она согласилась.
"Я сказала "да"! Не можем больше тянуть. Эта булка сделала мне предложение еще летом, но вы узнаете об этом только сейчас. Из страха я выставляю этот пост. Это было очень неожиданно и в неожиданном месте", — рассказала девушка.
Певец сделал предложение блоггерке с обещанием, что все изменится и она не будет сожалеть. Он выбрал момент после прогулки в родном городе Канев. Вместо традиционного кольца с бриллиантом, парень использовал более креативную вещь.
"Я сделал предложение колечком от ключей, потому что был уже комендантский час. Это было очень неожиданно, поэтому она даже подумала, что я шучу", — поделился деталями певец.
Напомним, что у Адама Драйвера родилась дочь.
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