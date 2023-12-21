Поповнення у кіносім'ї "Дім Gucci" — в Адама Драйвера народилась донька

Адам Драйвер у фільмі "Дім Гуччі". Фото:

Відомий актор, який зіграв культового директора будинку моди "Gucci", поділився приємною новиною. У сім'ї Адама Драйвера поповнення.

Про це пише видання People.

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Адам Драйвер стане батьком

40-річний актор Адам Драйвер розповів про про народження своєї другої дитини. Він з дружиною Джоанною Такер раді появі донечки, проте зізнаються, що життя з новонародженою дитиною стало складнішим.

"У мене є старший син, якому 6 років, і тепер їй (доньці) 8 місяців, і ви начебто забуваєте, скільки немовлята смокчуть", — засміявся Драйвер.

Актор розповів, що на диво йому вдається добре спати і насолоджуватися вихованням дитини.

"Коли я вперше став батьком, все минуло дуже швидко, я дуже хотів, щоб він зростав на моїх очах, щоб я більше з ним спілкувався. Тому тепер я дуже терплячий з нею (донькою). Я намагаюся більше насолоджуватись процесом", — поділився Адам.

Актор додав, що він подобається своїй донці, бо з сином було інакше. Він не хотів "мати нічого спільного" з батьком до трьох років.

Адам Драйвер розповів всі деталі сімейного життя під час комейдного скетч-шоу. Зірка вже вкотре використовує цю платформу для сенсаційний заяв.

Нагадаємо, що Роберт Паттінсон одружується з вагітною дівчиною.

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