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Пародія зірки "Кварталу 95" на туристку в Курській області РФ стала хітом в мережі

10 серпня 2024 22:12
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Юрій Великий з "Кварталу 95" потролив туристку в Курській області РФ
Актор Юрій Великий в новій пародії. Скриншот: YouTube/Yuri_Velikiy
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Бойові дії у Курській області Росії активно обговорюють у світі. Втім ЗСУ поки офіційно не прокоментувало свою участь в цій операції. Натомість в соцмережах з’явились чимало мемів про ганебну ситуацію армії окупантів. Один з них створив актор студії "Квартал 95" Юрій Великий.

Відповідне відео з’явилось на його YouTube-каналі

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Після того, як світ дізнався про існування невеликого російського міста Суджа, в мережі популярним став мем про відому туристку. Влітку 2022 року вона тікала з окупованої Алушти, де відпочивала. Причиною стала атака ЗСУ на аеропорт в Саках.

Росіянка плакала на камеру та жалілась, що відчувала себе на півострові як вдома. За ці роки вищезгадана туристка дещо зажурилась.

Мем туристка
Мем з російською туристкою. Фото: соцмережі

Юрій Великий вдруге перевтілився в російську туристку. Актор студії "Квартал 95" показав у пародії, яка за добу набрала понад 440 тисяч переглядів, як нібито та сама володарка червоного паспорта тікає з Суджи. Великий як завжди задіяв гру слів.

"Ми сюди тільки переїхали, місяць тому підкупили дільничого землею. Ой, тільки придбали ділянку землі, збирались будувати дім. І тут таке почалось — наша авіація прилетіла та розбила все до чортової матері. Добре, що ми нічого не встигли побудувати. Дякую чоловіку, які пропив всі гроші", — зазначив Великий в ролі туристки.

Пародійна туристка розповіла, що по дорозі вони зустріли так званих кадирівців (військових з Чечні), які відібрали в них машину. На АЗС героїня пародії зустріла бійців ЗСУ, які дозволили їм залити весь бак, але за однією умовою. 

"Вони сказали — вчить український гімн та готуйтеся до референдуму. Я була в шоці. Таку високу ціну за повний бак пального ми ще ніколи не платили. Та і як це можна вивчити, якщо ми свій гімн знаємо до другого приспіву", — зазначив Великий у пародії.

Наприкінці популярного відео псевдотуристка присоромила диктатора Путіна, який витрачає щоденно мільярди доларів на війну. Натомість жителям населених пунктів, яким доводиться евакуюватися, платять по 100 доларів.

Оригінальне відео з російською туристкою

Перша пародії Юрія Великого на туристку

Нагадаємо, раніше ми писали, що Юрій Великий потролив бойовика Гіркіна-Стрєлкова. Також ми розповідали, що  учасниця творчої студії "Жіночий квартал" Ірина Сопонару показала, як проводить вільний час із чоловіком-іноземцем.

Квартал 95 Юрій Великий українські зірки Курська область

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