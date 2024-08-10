Юрий Великий из "Квартала 95" потролил туристку в Курской области РФ

Актер Юрий Великий в новой пародии. Скриншот: YouTube/Yuri_Velikiy

Боевые действия в Курской области активно обсуждают в мире. Впрочем, ВСУ пока официально не прокомментировало свое участие в этой операции. В соцсетях появилось немало мемов о позорной ситуации армии оккупантов. Один из них создал актер студии "Квартал 95" Юрий Великий.

Соответствующее видео появилось на его YouTube-канале.

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После того, как мир узнал о существовании небольшого российского города Суджа, в сети популярным стал мем об известной туристке. Летом 2022 года она сбегала из оккупированной Алушты, где отдыхала. Причиной стала атака ВСУ на аэропорт в Саках.

Россиянка плакала на камеру и жаловалась, что чувствовала себя на полуострове как дома. За эти годы вышеупомянутая туристка несколько приуныла.

Мэм с российской туристкой. Фото: соцсети

Юрий Великий во второй раз превратился в российскую туристку. Актер студии "Квартал 95" показал в пародии, которая за сутки набрала более 440 тысяч просмотров, как будто та самая обладательница красного паспорта убегает из Суджи. Великий как всегда задействовал игру слов.

"Мы сюда только переехали, месяц назад подкупили участкового землей. Ой, только приобрели участок земли, собирались строить дом. И тут такое началось — наша авиация прилетела и разбила все к чертовой матери. Хорошо, что мы ничего не успели построить. Спасибо мужу, который пропил все деньги", — отметил Великий в роли туристки.

Пародийная туристка рассказала, что по дороге они встретили так называемых кадыровцев (военных из Чечни), которые отобрали у них машину. На АЗС героиня пародии встретила бойцов ВСУ, позволивших им залить весь бак, но по одному условию.

"Они сказали — учите украинский гимн и готовьтесь к референдуму. Я была в шоке. Такую высокую цену за полный бак горючего мы еще никогда не платили. Да и как это можно изучить, если мы свой гимн знаем до второго припева", — отметил Великий в пародии.

В конце популярного видео псевдотуристка пристыдила диктатора Путина, тратящего ежедневно миллиарды долларов на войну. Вместо этого жителям населенных пунктов, которым приходится эвакуироваться, платят по 100 долларов.

Оригинальное видео с российской туристкой

Первая пародии Юрия Великого на туристку

Напомним, ранее мы писали, что Юрий Великий потролил боевика Гиркина-Стрелкова. Также мы рассказывали, что участница творческой студии "Жіночий квартал" Ирина Сопонару показала, как проводит свободное время с мужем-иностранцем.