YAKTAK выпустил атмосферный клип на песню для Евровидения-2024
Певец YAKTAK представил клип на песню "LALALA", с которой он соревнуется в Нацотборе Евровидения-2024. Трек посвящен девушке, которая была не слишком послушной в отношениях.
Клип выпустили в YouTube.
YAKTAK выпустил клип на песню "LALALA"
Артист YAKTAK выпустил клип на песню "LALALA". Атмосфера видео и самого трека напоминает атмосферу юношеской любви, когда есть страдания, непонимание, но сильные чувства омрачают разум.
Певец выбрал типичный для него антураж — автомобили, танцы, граффити и чувственное исполнение.
"Евровидение — это моя мечта детства. Когда я только начинал петь, я смотрел конкурс и представлял себя на его сцене. Я постарался сделать крутой, зажигательный трек. Сделал все возможное от себя и вложил всю свою душу и внутренний огонь. Я сделал такой хук, чтобы песня запоминалась сразу и вся Европа напевала ее", — представил исполнитель.
Он вместе с другими 10 украинскими артистами сразится на сцене 3 февраля за возможность представить Украину на Евровидении-2024.
Ранее состоялась жеребьевка Нацотбора Евровидения-2024.
Также украинка хочет представлять Молдову на Евровидении-2024.
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