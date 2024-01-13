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YAKTAK выпустил атмосферный клип на песню для Евровидения-2024

13 января 2024 12:48
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
YAKTAK выпустил атмосферный клип на песню для Евровидения-2024
ЯКТАК. Фото: клип на песню "LALALA"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певец YAKTAK представил клип на песню "LALALA", с которой он соревнуется в Нацотборе Евровидения-2024. Трек посвящен девушке, которая была не слишком послушной в отношениях. 

Клип выпустили в YouTube.

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YAKTAK выпустил клип на песню "LALALA"

Артист YAKTAK выпустил клип на песню "LALALA". Атмосфера видео и самого трека напоминает атмосферу юношеской любви, когда есть страдания, непонимание, но сильные чувства омрачают разум.

Певец выбрал типичный для него антураж — автомобили, танцы, граффити и чувственное исполнение.

"Евровидение  это моя мечта детства. Когда я только начинал петь, я смотрел конкурс и представлял себя на его сцене. Я постарался сделать крутой, зажигательный трек. Сделал все возможное от себя и вложил всю свою душу и внутренний огонь. Я сделал такой хук, чтобы песня запоминалась сразу и вся Европа напевала ее", — представил исполнитель.

Он вместе с другими 10 украинскими артистами сразится на сцене 3 февраля за возможность представить Украину на Евровидении-2024.

Ранее состоялась жеребьевка Нацотбора Евровидения-2024.

Также украинка хочет представлять Молдову на Евровидении-2024.

Украина
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YAKTAK
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