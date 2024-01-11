Відбулося жеребкування Нацвідбору Євробачення-2024

Фіналісти Нацвідбору Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

У столиці відбулося жеребкування фіналістів національного відбору на Євробачення-2024. Також пройшла презентація пісень артистів.

Про це повдомляє Укрінформ.

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Голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська зазначила, що вже наступного тижня у "Дії" українці матимуть змогу визначити склад журі нацвідбору.

"Наш відбір — сама по собі унікальна подія, дуже масштабна і важлива. Це така школа, в якій ми всі, як суспільство, вчимося приймати смаки інших людей, знайомимось з новою українською музикою, яка дуже різноманітна. Тут представлені 11 дуже різних пісень і різних артистів", — прокоментував музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2024 Дмитро Шуров.

За результатами жеребкування було визначено наступний порядок:



1. Yaktak із піснею Lalala



2. INGRET з піснею Keeper

3. NAZVA (пісня Slavic English)



4. ANKA ("Палала")



5. Drevo (Endless chain)



6. Alyona Alyona & Jerry Heil (Teresa & Maria)



7. Mélovin з піснею Dreamer



8. Skylerr (Time is running out)



9. Ziferblat (Place I Call Home)



10 Yagody (Tsunamia)



11. Nahaba з піснею Glasses

Під час заходу також відбулася презентація фрагментів пісень учасників фіналу нацвідбору. У зв'язку із заходами безпеки нацвідбір буде закритого формату, місце проведення не розголошується. Фінал національного відбору на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2024 запланований на 3 лютого. Переможця традиційно визначать за результатами спільного голосування журі та глядачів.

68-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Нагадаємо, українка хоче представляти Молдову на Євробаченні-2024.

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