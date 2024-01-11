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Відбулося жеребкування Нацвідбору Євробачення-2024

11 січня 2024 15:38
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Відбулося жеребкування Нацвідбору Євробачення-2024
Фіналісти Нацвідбору Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

У столиці відбулося жеребкування фіналістів національного відбору на Євробачення-2024. Також пройшла презентація пісень артистів.

Про це повдомляє Укрінформ.

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Голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська зазначила, що вже наступного тижня у "Дії" українці матимуть змогу визначити склад журі нацвідбору.

"Наш відбір — сама по собі унікальна подія, дуже масштабна і важлива. Це така школа, в якій ми всі, як суспільство, вчимося приймати смаки інших людей, знайомимось з новою українською музикою, яка дуже різноманітна. Тут представлені 11 дуже різних пісень і різних артистів", — прокоментував музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2024 Дмитро Шуров.

За результатами жеребкування було визначено наступний порядок:


1. Yaktak із піснею Lalala


2. INGRET з піснею Keeper 

 

3. NAZVA (пісня Slavic English)


4. ANKA ("Палала") 


5. Drevo (Endless chain)


6. Alyona Alyona & Jerry Heil (Teresa & Maria)


7. Mélovin з піснею Dreamer


8. Skylerr (Time is running out)


9.  Ziferblat (Place I Call Home)


10 Yagody (Tsunamia)


11. Nahaba з піснею Glasses

 

Під час заходу також відбулася презентація фрагментів пісень учасників фіналу нацвідбору. У зв'язку із заходами безпеки нацвідбір буде закритого формату, місце проведення не розголошується. Фінал національного відбору на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2024 запланований на 3 лютого. Переможця традиційно визначать за результатами спільного голосування журі та глядачів.

68-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Нагадаємо, українка хоче представляти Молдову на Євробаченні-2024.

Раніше Наталія Валевська звинуватила у плагіаті фіналістку Нацвідбору Євробачення-2024.

Євробачення
українські зірки
конкурс
українські пісні

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