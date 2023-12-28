Українка хоче представляти Молдову на Євробаченні-2024

Паша Парфенія на Євробаченні-2023. Фото: стоп-кадр з його виступу

Трек української фолк-співачки Юлії Вітранюк пройшов до лонглиста Нацвідбору-2024 Молдови. Дівчина хоче змагатися у найбільшому пісенному конкурсі, як представник чужої країни.

Про це пише "Музвар".

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Фолк-співачка Юлія Вітранюк відправила свій спільний трек "Rise Up" з американським діджея DPSTP (deepstep) на Нацвідбір Молдови.

Дівчина подавала його і на український Нацвідбір, проте він не пройшов. Після провалу співачка спробувала випробувати фортуну в Молдові. У неї вийшло.

За правилами конкурсу представником від країни може їхати лише громадянка або громадянин Молдови, тому Юлія збільшила свій гурт. Вона запросила місцеву бек-вокалістку.

Юлія Вітранюк близько знайома з Євробаченням

Співачка у стосунках з музикантом Ігорем Діденчуком. Він переміг на Євробаченні-2022 у складі гурту "Kalush Orchestra".

Також він був представником України на конкурсі 2021 року у складі "Go_A". Нині і дівчина хоче відчути всі радості великого Євробачення.

Раніше Наталія Валевська звинуватила у плагіаті фіналістку Нацвідбору Євробачення-2024.

Нагадаємо, що стало відомо, якою буде сцена Євробачення-2024.