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Павла Зиброва вызвали в ТЦК — подробности

7 июня 2024 20:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Павла Зиброва вызвали обновить данные в ТЦК - подробности
Украинский певец Павел Зибров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский певец Павел Зибров рассказал о своем походе в ТЦК. Ему 66 лет, впрочем, его все равно вызывали в военкомат.

Об этом он рассказал в программе "Ранок у великому місті".

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Артист очень удивился, когда его запросили обновить данные, он игнорировать не стал и пришел. Именно в этот день у него была съемка клипа с военным оркестром на песню "Хрещатик" в сердце столицы. Поэтому Зибров посетил ТЦК вместе с военными.

"Меня вызвали в ТЦК, чтобы уточнить данные. Говорят: "Еще подпадаете под возраст, что надо отметиться". Я беру банду с духовыми инструментами, 40 человек военных и мы под "Хрещатик" идем под ТЦК уточнять данные. Подошли — там все разбежались. Говорю: "Старший лейтенант Зибров прибыл". Мне и сказали, что я годен. Да мне и девочки во время гастролей говорили: "Годен вы, Павел Николаевич, годен еще", — рассказал певец.

Напомним, украинского артиста забрали работники ТЦК во время песенного тура. Также Анатолий Анатолич воспользовался электронным приложением и проверил, действительно ли работает электронная очередь.

певец
юмор
ТЦК и СП
мобилизация
украинские звезды
Павел Зибров
военкомат

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