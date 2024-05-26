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Павел Зибров поздравил киевлян с днем города ремейком на легендарную песню

26 мая 2024 11:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Павел Зибров записал новый клип на песню "Крещатик" — видео
Украинский певец Павел Зибров вместе с военным оркестром 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец и народный артист Украины Павел Зибров поздравил жителей Киева с днем города. Звезда записал ремейк на легендарную песню "Крещатик" вместе с военным оркестром 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта.

Клип был опубликован на YouTube.

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Народный артист ко Дню Киева представил новый клип на свою легендарную песню "Хрещатик". Исполнитель спел легендарные строчки в центре столицы вместе с военным оркестром 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта. На создание видеоработы у творческой команды артиста ушла неделя.

"Дорогие киевляне, мы вместе с военным оркестром 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта искренне поздравляем вас с Днем города. И представляем новую версию легендарной песни "Крещатик", написанную в далеком 1994 году вместе с гениальным поэтом Юрием Рыбчинским", — поздравил жителей столицы певец.

Павел Зибров поздравил киевлян с днем города
Фото из нового клипа "Крещатик". Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/
Павел Зибров записал ремейк "Крещатика"
Фото из нового клипа "Крещатик". Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Песня "Крещатик" была написана еще в далеком 1994 году. Музыку к ней создал сам Зибров, а слова — Герой Украины Юрий Рыбчинский. Существует много версий композиции – классическая, более современная, латино, джаз, диджей версия и новая с военным оркестром.

Напомним, Популярная певица Джамала представила новый клип на песню "Люблю". Также украинка Таня Муиньо сняла новое видео для Дуа Липы.

Киев
День Киева
Павел Зибров
Крещатик
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клип

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