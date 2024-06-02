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Павло Зібров зізнався, як змінився його дохід під час війни та розсекретив розмір пенсії

2 червня 2024 15:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зібров зізнався, яку отримує пенсію від держави — відео
Український співак Павло Зібров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак та народний артист України Павло Зібров чесно розповів про свої заробітки під час повномасштабної війни. Зірка також розсекретив, яка сума пенсії приходить йому після її підвищення. 

Про це він розповів в проєкті "Планетарій".

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Зібров про свої доходи та пенсію

Артисту шкода, що багатьом пенсіонерам у нашій країні доводиться буквально виживати на декілька тисяч гривень, в той час як літні люди за кордоном мають можливість подорожувати світом і ні в чому собі не відмовляти.

Зібров зізнався, що вже не перший рік отримує пенсію і після кількох підвищень вона становить 8 300 гривень.

"У нас, чесно кажучи, пенсії такі убогі. Ми за кордоном поїздили, і дивишся там, як у них на лайнери, на круїзи йдуть пенсіонери. Я ж теж типу пенсіонер. Уже є книжечка. Починали з дуже смішної суми. Зараз уже підняли. Починалося з 2500 грн, потім 4000 з чимось, а зараз вже 8300. Більш менш. Порівняно з 28003000, то я багата людина. При тому, що я можу заробити концертами чи викладати. Так що нормально, не плачуся", — поділився народний артист.

Павло Зібров розповів, яку пенсію отримує від держави
Український співак Павло Зібров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Співак зізнається, що після початку війни його заробітки відчутно знизилися, адже більшість українців вже не можуть собі дозволити віддати кругленьку суму за квиток на концерт. Попри це, Зібров продовжує давати виступи та отримує додатковий дохід від викладацької діяльності в "Київському університеті культури" Михайла Поплавського.

"Є концерти благодійні, але іноді й касові. Зрозуміло, що ми не можемо дозволити собі квитки по 15002000 грн. Робимо доступні. Ми прекрасно розуміємо, що немає грошей зараз стільки у людей, щоб заплатити. Аби тільки прийшли. Найголовніше, щоб стільці не були порожніми. Плюс я викладаю у Михайла Поплавського. Я йому вдячний. Уже два роки очолюю кафедру", — додав він.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Віталій Козловський поскаржився на зарплату в ЗСУ. А також політик та колишній спортсмен Василь Вірастюк розповів, скільки зараз отримують народні депутати.

війна в Україні
накопичувальна пенсія
концерт
Павло Зібров
українські зірки
зарплати
доходи

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