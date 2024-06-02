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Павел Зибров признался, как изменился его доход во время войны и рассекретил размер пенсии

2 июня 2024 15:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зибров признался, какую получает пенсию от государства
Украинский певец Павел Зибров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец и народный артист Украины Павел Зибров честно рассказал о своих заработках во время полномасштабной войны. Звезда также рассекретил, какая сумма пенсии приходит ему после ее повышения.

Об этом он рассказал в проекте "Планетарий".

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Артисту жаль, что многим пенсионерам в нашей стране приходится буквально выживать на несколько тысяч гривен, в то время как пожилые люди за границей могут путешествовать по миру и ни в чем себе не отказывать.

Зибров признался, что уже не первый год получает пенсию, и после нескольких повышений она составляет 8 300 гривен.

"У нас, честно говоря, пенсии такие убогие. Мы за границей поездили, и смотришь там, как у них на лайнеры, на круизы идут пенсионеры. Я же тоже типа пенсионер. Уже есть книжечка. Начинали с очень смешной суммы. Сейчас уже подняли. Начиналось с 2500 грн, потом 4000 с чем-то, а сейчас уже 8300. Более менее. По сравнению с 28003000, то я богатый человек. При том, что я могу заработать концертами или преподавать. Так что нормально, не плачусь", — поделился народный артист.

Павел Зибров рассказал, какую пенсию получает от государства
Украинский певец Павел Зибров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Певец признается, что после начала войны его заработки ощутимо снизились, ведь большинство украинцев уже не могут позволить себе отдать кругленькую сумму за билет на концерт. При этом Зибров продолжает давать выступления и получает дополнительный доход от преподавательской деятельности в "Киевском университете культуры" Михаила Поплавского.

"Есть концерты благотворительные, но иногда и кассовые. Понятно, что мы не можем позволить себе билеты по 15002000 грн. Делаем доступные. Мы прекрасно понимаем, что нет денег сейчас столько у людей, чтобы заплатить. Лишь бы только пришли. Самое главное, чтобы стулья не были пустыми. Плюс я преподаю у Михаила Поплавского. Я ему благодарен. Уже два года возглавляю кафедру", — добавил он.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский пожаловался на зарплату в ВСУ. А также политик и бывший спортсмен Василий Вирастюк рассказал, сколько сейчас получают народные депутаты.

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доходы

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