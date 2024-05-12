Відео з Євробачення-2024 підкорює український YouTube — хто в лідерах

Відео з Євробачення-2024 очолили український YouTube — хто утримує лідерство
Відео з "Євробачення-2024" набирають мільйони переглядів ще від початку півфіналів, перший з яких пройшов 7 травня. Після фіналу пісенного конкурсу вони очолили український YouTube.
Портал Новини.LIVE розкаже, які відео з "Євробачення-2024" потрапили до поточного ТОП-50.
Відео з "Євробачення-2024" в трендах YouTube
Станом на другу половину неділі, 12 травня, перше місце вже понад як чотири дні утримує виступ Alyona Alyona та Jerry Heil у першому півфіналі. За цей час глядачі відеоплатформи подивились потужний перформанс, який поставила режисерка Таню Муіньо, понад 5,5 млн разів. Відео українок з фіналу поки в тренди не потрапило.
На другому місці в українському YouTube — виступ у фіналі переможця "Євробачення-2024" швейцарця Nemo. Його сольний перформанс набрав вже понад 6,5 млн переглядів. У ТОП-5 на четвертому місці — передшоу і коментаторська студія з Тімуром Мірошниченком і Василем Байдаком.
Сама ж трансляція фіналу "Євробачення-2024" з майже 10 млн переглядів — на десятому місці. До ТОП-50 українського YouTube також потрапили реакції на вихід України до фіналу пісенного конкурсу та третє підсумкове місце.
Нагадаємо, раніше ми писали, хто був у складі журі на "Євробаченні-2024" від України. Також ми розповідали, як Alyona Alyona та Jerry Heil відреагували на результати голосування "Євробачення-2024".
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