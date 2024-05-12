Швейцарія стала переможцем Євробачення 2024 — як проголосували глядачі, бали жюрі

Переможець Євробачення-2024 співак NEMO. Фото: AP

Стали відомі результати Євробачення-2024. Найбільшу кількість голосів віддали представнику Швейцарії NEMO з піснею "The Code". У трійцю лідерів також потрапила Хорватія і Україна.

Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом.

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У гранд-фіналі змагалися 25 країн, адже Нідерланди дискваліфікували напередодні фіналу. За результатами голосування переміг NEMO з піснею "The Code".

Жюрі дали йому 365 бал, а глядачі оцінили в — 226.

Результати гранд-фіналу Євробачення-2024. Фото: скриншот

На другому місці опинилась Хорватія — Baby Lasagna з треком "Rim Tim Tagi Dim". Міжнародне журі віддали йому трохи менше — 210 балів, а глядачі додали ще 337. Вони стали лідерами глядацького голосування.

Третє місце зайняла Україна — співачки Alyona Alyona & Jerry Heil з потужною піснею "Teresa & Maria". Жюрі оцінили в 146 балів, однак глядачі з усього світу подарували ще 307 балів.

Нагадаємо, представницю Ізраїлю захейтила публіка Євробачення у фіналі. Також українські співачки Alyona Alyona & Jerry Heil закликали світ до миру зі сцени конкурсу.