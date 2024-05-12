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Победитель Евровидения-2024 не смог побить рекорд конкурса по баллам — кто на первом месте

12 мая 2024 16:30
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Стас Кожушко
Редактор
Кто из артистов Евровидения набрал наибольшее количество баллов за всю историю конкурса
Швейцарский певец Nemo и шведская артистка Loreen. Фото: Reuters
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Стас Кожушко
Редактор

В шведском Мальме в прямом эфире подвели итоги "Евровидения-2024". Победителем песенного конкурса стал швейцарец Nemo. Впрочем, по количеству баллов он не побил удерживаемый с 2017 года рекорд.

Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил Eurovisionario.

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После громкого финала "Евровидения-2024" обновился Топ-10 перформансов по баллам, которые объявляли в разные годы. По этому показателю победитель Nemo не смог попасть в топовую пятерку. Швейцарец занимает текущую седьмую позицию с 591 баллом.

Что интересно, в Топ-10 попал и нынешний фаворит конкурса, хорват Baby Lasagna. Он занял девятое место и потеснил победительницу "Евровидения-2016" Джамалу на десятое место. В престижном рейтинге еще одни украинцы. Победители "Евровидения-2022" группа Kalush Orchestra занимает четвертое место с 631 баллом.

Лидером остается представитель Португалии на "Евровидении-2017" (проходило в Киеве), певец Салвадор Собрал. В его активе 758 баллов. Серебро у норвежца Александра Рыбака, победившего на "Евровидении-2009".

Лидеры по баллам Евровидения
Лидеры "Евровидения" по количеству баллов (жюри и зрительское голосование). Скриншот: X/eurovisionario

Напомним, ранее мы писали, что видео с "Евровидения-2024" возглавили украинский YouTube. Также мы рассказывали, кто был в составе жюри на "Евровидении-2024" от Украины.

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Евровидение-2024

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