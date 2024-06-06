Переможець шоу "Голос країни" Сергій Лазановський зняв в новому кліпі друзів

Співак Сергій Лазановський (RIDNIY). Фото: Instagram/s.lazanovskyi_ridnyi

Переможець шоу "Голос країни-11", співак Сергій Лазановський презентував нову композицію "День народження", присвячену одному з найважливіших свят для кожної людини. Також молодий артист презентував відео на пісню.

Воно з’явилось на YouTube-каналі Лазановського, який також відомий за псевдонімом RIDNIY.

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Ще до релізу пісня "День народження" неабияк зайшла серед користувачів у TikTok. Відео, на якому Сергій танцює та агітує привітати зі святом близьких українці відправили одне одному десятки тисяч разів. Наразі три ролики сумарно набрали майже 5 млн переглядів.

Відеоробота на трек "День народження" вийшла максимально реалістичною. Її меседж, за словами авторів, про радість скрізь роки. Акторами кліпу стали друзі співака, також у відео з'явився і співавтор пісні — лідер гурту GREENJOLLY Роман Калин.

"Це найшвидша робота, яку ми коли-небудь створювали. Хотілося просто відтворити атмосферу свята та показати, що Дню народження потрібно радіти у будь-якому віці",— підкреслив виконавець.

За словами Сергія, у такий буремний час потрібно особливо цінувати щасливі моменти та як ніколи закарбовувати їх у пам'яті.

"Найцінніший подарунок, який ми отримуємо від батьків — це наше життя. Попри все, це свято — завжди про настрій та про життя. І зараз про це потрібно співати найгучніше", — підсумував Сергій Лазановський.

Нагадаємо, Лазановський переміг на "Голос країни-11" в команді співачки Наді Дорофєєвої у першій половині 2021 року.

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