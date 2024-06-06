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Переможець шоу "Голос країни" презентував трек про важливий день кожної людини

6 червня 2024 19:30
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Переможець шоу "Голос країни" Сергій Лазановський зняв в новому кліпі друзів
Співак Сергій Лазановський (RIDNIY). Фото: Instagram/s.lazanovskyi_ridnyi
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Переможець шоу "Голос країни-11", співак Сергій Лазановський презентував нову композицію "День народження", присвячену одному з найважливіших свят для кожної людини. Також молодий артист презентував відео на пісню.

Воно з’явилось на YouTube-каналі Лазановського, який також відомий за псевдонімом RIDNIY. 

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Ще до релізу пісня "День народження" неабияк зайшла серед користувачів у TikTok. Відео, на якому Сергій танцює та агітує привітати зі святом близьких українці відправили одне одному десятки тисяч разів. Наразі три ролики сумарно набрали майже 5 млн переглядів.

Відеоробота на трек "День народження" вийшла максимально реалістичною. Її меседж, за словами авторів, про радість скрізь роки. Акторами кліпу стали друзі співака, також у відео з'явився і співавтор пісні — лідер гурту GREENJOLLY Роман Калин.

"Це найшвидша робота, яку ми коли-небудь створювали. Хотілося просто відтворити атмосферу свята та показати, що Дню народження потрібно радіти у будь-якому віці",— підкреслив виконавець. 

За словами Сергія, у такий буремний час потрібно особливо цінувати щасливі моменти та як ніколи закарбовувати їх у пам'яті.

"Найцінніший подарунок, який ми отримуємо від батьків — це наше життя. Попри все, це свято — завжди про настрій та про життя. І зараз про це потрібно співати найгучніше", — підсумував Сергій Лазановський.

Нагадаємо, Лазановський переміг на "Голос країни-11" в команді співачки Наді Дорофєєвої у першій половині 2021 року.

Раніше ми писали, що співачка Надя Дорофєєва показала архівне фото зі школи. Також ми розповідали, що шоумен Володимир Дантес здивував українців дуже відвертим образом.

пісні
День народження
українські зірки
Голос країни
музика

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