Дантес зробив яскравий макіяж і яскраві нігті — фото до та після

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Відомий український співак Володимир Дантес повеселив українців. Артист кардинально змінив стиль та показався із яскравим макіяжем та накладними блискучими нігтями.

Відповідний ролик артист опублікував на своїй сторінці Instagram.

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Співак Володимир Дантес із макіяжем та накладними нігтями

Артист завітав до блогера та візажиста Єгора Андрюшина. Він відомий завдяки своїм роликам, на яких він фарбував відомих український зірок, зокрема Наталю Могилевську, Машу Полякову та інших.

На перших кадрах ролика Дантес показався у повсякденному образі. Андрюшин наніс співаку макіяж у блакитних тонах. Гламурний образ візажист доповнив шубою в тон тіней, зачіскою з мокрим ефектом, блискучими прикрасами та довжелезними накладними нігтями. Особливого "шарму" макіяжу артисту додають яскраві вуса, які не приховав, а підкреслив блогер.

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Українці відреагували на сміливий образ Дантеса

Користувачі соцмереж не обійшли артиста стороною та прокоментували його макіяж. Найбільше лайків зібрав коментар відомого українського шоумена та друга Дантеса Олексія Дурнєва. Деякі українці вважають, що в новому образі співак схожий на переможницю Євробачення Кончіту Вурст та лідера Queen Фредді Мерк'юрі.

"Вова! Я перепрошую, а де його друга рука?", — написав Дурнєв.

"В принципі, так не страшно і в тцк іти".

"Кончіта Дантес, або Дантесіта Вурст".

"Вусики-перепустка у трусики".

"Ух ти, на Фредді Меркурі схожий".

"На Євробачення — гарантована перемога".

Коментарі під публікацією Дантеса. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка фільмів для дорослих Юлія Сенюк та співак Володимир Дантес об'єдналися заради допомоги безпритульним тваринам. А також артист зворушливо привітав кохану із днем народження.