Победитель шоу "Голос країни" Сергей Лазановский снял в новом клипе друзей

Певец Сергей Лазановский (RIDNIY). Фото: Instagram/s.lazanovskyi_ridnyi

Победитель шоу "Голос країни-11", певец Сергей Лазановский презентовал новую композицию "День народження", посвященную одному из самых важных праздников для каждого человека. Также молодой артист представил видео на песню.

Оно появилось на YouTube-канале Лазановского, также известном по псевдониму RIDNIY.

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Еще до релиза песня "День народження" изрядно зашла среди пользователей в TikTok. Видео, в котором Сергей танцует и агитирует поздравить с праздником близких, украинцы отправили друг другу десятки тысяч раз. В настоящее время три ролика суммарно набрали почти 5 млн просмотров.

Видеоработа на трек "День народження" получилась максимально реалистичной. Ее месседж, по словам авторов, о радости везде. Актерами клипа стали друзья певца, также в видео появился и соавтор песни — лидер группы GREENJOLLY Роман Калин.

"Это самая быстрая работа, которую мы когда-либо создавали. Хотелось просто воспроизвести атмосферу праздника и показать, что Дню рождения нужно радоваться в любом возрасте", — подчеркнул исполнитель.

По словам Сергея, в такое бурное время нужно особенно ценить счастливые моменты и как никогда запечатлевать их в памяти.

"Самый ценный подарок, который мы получаем от родителей — это наша жизнь. Несмотря на это, этот праздник — всегда о настроении и о жизни. И сейчас об этом нужно петь громче всего", — подытожил Сергей Лазановский.

Напомним, Лазановский победил на "Голос країни-11" в команде певицы Нади Дорофеевой в первой половине 2021 года.

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