Loreen відмовилась вручати трофей Ізраїлю у випадку перемоги — причини

Переможниця Євробачення-2023 Loreen. Фото: instagram/eurovision

Шведська співачка Loreen, яка виграла минулого року на Євробаченні, має вручити трофей наступному переможцю. Однак, якщо виграє Ізраїль, зірка покине сцену.

Про це пише The Sun.

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Минулорічна переможниця повідомила, що порушить протокол Євробачення, якщо цього року виграє Ізраїль. Віддати трофей співачці Еден Голан вона не збирається. Причина — воєнний конфлікт у Секторі Газа.

Якщо Ізраль посяде перше місце, Loreen вийде на сцену, поставить кубок і піде.

"Є план, щоб Loreen вийшла на сцену, залишила трофей на постаменті й пішла до того, як ведучі привітають Ізраїль на сцені, якщо він виграє бажаний титул", — розповіло джерело.

Таким чином співачка виразить свою чітку позицію щодо Ізраїлю і те, який бік конфлікту вона підтримує.

Однак Loreen виконає свій новий сингл у Мальме, а також торішню переможну пісню, як частину інтервал-акту.

Нагадаємо, де дивитися гранд-фінал Євробачення-2024 та як можна проголосувати за фаворита. Також представника Нідерландів "викинули" з конкурсу через конфлікт.