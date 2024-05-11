Loreen відмовилась вручати трофей Ізраїлю у випадку перемоги — причини

Переможниця минулого Євробачення Loreen висунула ультиматум щодо Ізраїлю
Шведська співачка Loreen, яка виграла минулого року на Євробаченні, має вручити трофей наступному переможцю. Однак, якщо виграє Ізраїль, зірка покине сцену.
Про це пише The Sun.
Loreen не збирається вручати трофей у разі перемоги Ізраїлю
Минулорічна переможниця повідомила, що порушить протокол Євробачення, якщо цього року виграє Ізраїль. Віддати трофей співачці Еден Голан вона не збирається. Причина — воєнний конфлікт у Секторі Газа.
Якщо Ізраль посяде перше місце, Loreen вийде на сцену, поставить кубок і піде.
"Є план, щоб Loreen вийшла на сцену, залишила трофей на постаменті й пішла до того, як ведучі привітають Ізраїль на сцені, якщо він виграє бажаний титул", — розповіло джерело.
Таким чином співачка виразить свою чітку позицію щодо Ізраїлю і те, який бік конфлікту вона підтримує.
Однак Loreen виконає свій новий сингл у Мальме, а також торішню переможну пісню, як частину інтервал-акту.
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