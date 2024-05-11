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Победительница прошлого Евровидения Loreen выдвинула ультиматум по Израилю

11 мая 2024 21:31
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Loreen отказалась вручать трофей Израилю в случае победы.
Победительница Евровидения-2023 Loreen. Фото: instagram/eurovision
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Выигравшая в прошлом году на Евровидение шведская певица Loreen должна вручить трофей следующему победителю. Однако, если выиграет Израиль, звезда покинет сцену.

Об этом пишет The Sun.

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Прошлогодняя победительница сообщила, что нарушит протокол Евровидения, если в нынешнем году выиграет Израиль. Отдавать трофей певице Эден Голан не собирается. Причина — военный конфликт в Секторе Газа.

Если Израль займет первое место, Loreen выйдет на сцену, поставит кубок и уйдет.

"Есть план, чтобы Loreen вышла на сцену, оставила трофей на постаменте и ушла до того, как ведущие поздравят Израиль на сцене, если он выиграет желаемый титул", — рассказал источник.

Таким образом, певица выразит свою четкую позицию относительно Израиля и то, какую сторону конфликта она поддерживает.

Однако Loreen исполнит свой новый сингл в Мальме, а также прошлогоднюю победную песню, как часть интервал-акта.

Напомним, где смотреть гранд-финал Евровидения-2024 и как можно проголосовать за фаворита. Также представителя Нидерландов "выбросили" из конкурса из-за конфликта.

Евровидение
Израиль
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