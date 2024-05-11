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Як проголосувати за Україну на Євробаченні-2024 за кордоном — інструкція

11 травня 2024 21:01
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Стас Кожушко
Редактор
Як віддати голос за Україну на Євробаченні-2024 за кордоном
Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil на "Євробаченні-2024". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вже сьогодні, в суботу, 11 травня, о 22:00 розпочнеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Українки Alyona Alyona та Jerry Heil виступатимуть під другим номером. Артистки закликали активно за них голосувати.

Новини.LIVE розкаже алгоритм цієї важливої процедури, від якої залежить 50% успіху переможця "Євробачення". 

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Глядачі можуть віддати свої голоси за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows, телефоном та/або через SMS. Кожен зможе проголосувати до 20 разів, але обрати пісню своєї країни не можна. Втім українці, яки живуть за кордоном, можуть це зробити.

І навіть з тих країн, які не беруть участь в пісенному конкурсі. Це можна зробити через спеціальний сайт. Голосування для таких глядачів завершиться на початку прямого ефіру. Їхні голоси будуть конвертовані в бали з такою ж вагою, як і в однієї країни-учасниці.

Як проголосувати за Україну на Євробаченні-2024 за кордоном — інструкція - фото 1
Номери, за якими можна голосувати за Україну за кордоном. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Голосування країн-учасниць у фіналі почнеться безпосередньо перед початком конкурсних виступів і триватиме протягом усього шоу, а також ще 40 хвилин після завершення. Голоси глядачів становлять 50 відсотків від загальної оцінки, а іншу половину визначає професійне журі в кожній країні-учасниці. Переможниця "Євробачення-2016", співачка Джамала буде оголошувати бали журі від України.

"Вже сьогодні ми виступимо у фіналі "Євробачення-2024" під номером 2! Не дивлячись на те, що ми виступаємо на початку шоу, ми дуже хочемо довести те, що Україна готова перемагати, не дивлячись ні на що! Дуже потребуємо вашої підтримки", — написали у своїх соцмережах Alyona Alyona та Jerry Heil.

Щодо голосування на території України, то інформація з'явиться на початку шоу. Зазначимо, що ті глядачі, хто перебуває в нашій країні, не можуть голосувати за Альону Савраненко та Яну Шемаєву. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця від Ізраїлю на "Євробаченні" опинилась в базі "Миротворець". Також ми розповідали, що через дискваліфікацію Нідерландів у фіналі "Євробачення-2024" є нововведення.

Євробачення
Alyona Alyona
музика
Jerry Heil
голосування
Євробачення-2024

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