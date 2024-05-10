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Проверяют уже не в первый раз — Monatik объяснил, почему его остановил ТЦК на Крещатике

10 мая 2024 15:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Monatik прокомментировал, почему его остановили ТЦК.
Украинский певец Monatik. Фото: instagram.com/monatik_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известного украинского певца Monatik остановили в центре Киева сотрудники ТЦК и полиции. Артист объяснил, что правоохранители проверяли его документы.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Monatik прокомментировал его остановку ТЦК и полицией

Сегодня, 10 апреля, сеть облетели видео, на которых певца в центре Киева остановила полиция и ТЦК. Артист решил избежать скандала и распространения лживых слухов и признался, что правоохранители проверяли его военный билет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Monatik (@monatik_official)

"Вижу, что по СМИ разлетается это видео. Да, это правда. Представители ТЦК действительно остановили меня на Крещатике, вежливо спросили, обновил ли данные и попросили на проверку военный билет", — рассказал исполнитель.

Monatik открыто заявил о том, что не скрывается от военкомата и обновил свои данные согласно требованиям закона "О мобилизации". Артист признался, что в силу своей профессии часто пересекается с представителями военкомата, которые проверяют его документы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Monatik (@monatik_official)

"На военном учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После того, как проверили данные и учет — отпустили", — сообщил певец.

Напомним, певец MONATIK сменил прическу на свой День рождения. Также артист рассказывал, какие представления его вдохновили снова затанцевать, ведь после полномасштабного вторжения у него не было вдохновения этим заниматься.

скандал
Дмитрий Монатик
полиция
военкомат
певец
украинские звезды
война в Украине
ТЦК и СП

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